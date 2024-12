Mikautadze a fini l’année en boulet de canon avec l'OL

Georges Mikautadze (OL) avant son but contre Feignies Aulnoye (Photo by SEBASTIEN COURDJI / AFP)

De nouveau buteur contre Feignies Aulnoye, Georges Mikautadze a fini l’année 2024 sur les chapeaux de roue avec l’OL. Malgré un temps de jeu restreint, il a marqué à cinq reprises sur les six derniers matchs.

Comme à l’époque du grand Manchester United de Sir Alex Ferguson, on pourrait le voir comme le supersub de l’OL. Recruté comme 18 millions d’euros, Georges Mikautadze n’aspire pas à ce statut et ce n’est pas ce qui l’attend pour les années à venir. Seulement, avec Alexandre Lacazette comme concurrent, le Géorgien doit prendre son mal en patience même s’il pousse fort pour revoir les statuts offensifs. Après un démarrage compliqué pour lancer son aventure avec son club formateur, Mikautadze semble avoir trouvé la bonne carburation.

Une moyenne de 38 minutes sur ses six derniers matchs

Encore buteur contre Feignies Aulnoye samedi, le numéro 69 a permis à l’OL de respirer un peu mieux avec ce but du break. Il le fallait puisque le club nordiste a réussi à trouver la faille dans le temps additionnel. "On se met à l’abri sur une attaque rapide, ce qui est quand même surprenant devant un adversaire de National 2", s’est questionné Pierre Sage à Valenciennes. Qu’importe la façon dont est venue cette deuxième réalisation, Georges Mikautadze a une nouvelle fois trouvé le chemin du but et poursuit sa bonne dynamique. Sur les six derniers matchs de l’OL en 2024, le gamin de Gerland a inscrit cinq buts. Pas mal pour un attaquant qui doit se contenter de miettes même avec une telle série. Car oui, ces cinq buts ont été inscrits en seulement 229 minutes de jeu. Soit une moyenne d’à peine 38 minutes…