O&L - TKYDG : abonnez-vous à notre nouveau compte TikTok

En plus des différents supports sur lesquels Olympique-et-Lyonnais et Tant qu'il y aura des Gones sont déjà présents, un compte TikToK vient d'être lancé. N'hésitez pas à vous abonner.

Razik Brikh n'est jamais le dernier à chambrer Nicolas Puydebois sur le sujet, mais "Tant qu'il y aura des Gones" est présent en direct et en replay sur de nombreuses plateformes. Twitch, YouTube, X (anciennement Twitter), Facebook. L'évolution numérique oblige, votre média a toujours évolué pour pouvoir être au cœur de l'action de l'OL. C'est donc dans cette démarche d'ouverture vers le monde connecté qu'un compte TikTok a récemment vu le jour pour suivre ce qu'il se passe sur votre site Olympique-et-Lyonnais et votre émission "Tant qu'il y aura des Gones" et notamment les coulisses.

Pour les jeunes et les moins jeunes, il est désormais possible de s'abonner à ce compte TikTok en scannant le QR code présent en dessous de cet article ou via ce lien (cliquez ici). Plus vous êtes nombreux, plus notre média gagne en visibilité et plus l'OL continuera à être au centre de vos journées ! Alors n'hésitez pas à vous abonner à ce compte TikTok ainsi qu'à tous les autres.