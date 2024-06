Mercato : Tabitha Chawinga (PSG) devrait rejoindre l'OL

Après notamment Kadidiatou Diani l'an dernier, l'OL s'apprêterait à signer une autre joueuse du PSG : Tabitha Chawinga.

On ne connaît pas le nom du futur entraîneur de l'Olympique lyonnais féminin, mais une chose est sûre, il ou elle aura un effectif voué à lutter encore pour remporter la Ligue des champions. Et ce ne sont pas les dernières informations du Parisien et de RMC Sport qui vont contredire cette affirmation. L'OL aurait ainsi obtenu l'accord pour recruter Tabitha Chawinga, meilleure joueuse et meilleure buteuse de l'exercice 2023-2024 en D1.

Attaquante du PSG, elle n'était que prêtée au club de la capitale par la formation chinoise du Wuhan Jianghan. Son contrat prenant fin en décembre 2024, elle avait plus ou moins le loisir de négocier avec Paris, mais aussi d'autres écuries européennes, pour la suite de sa carrière. La Malawite aurait finalement choisi les championnes de France en titre plutôt que le projet francilien. Ses arguments financiers et sportifs n'auraient pas convaincu la footballeuse de 28 ans.

Un secteur offensif cinq étoiles

La nouvelle devrait devenir officielle dans quelques jours. Elle rejoindrait alors une pléiade d'éléments offensifs internationaux : Vicki Becho, Delphine Cascarino, qui devrait prolonger, Kadidiatou Diani, Melchie Dumornay, Ada Hegerberg et Eugénie Le Sommer. Et tout ça sans citer Melvine Malard, qui pourrait rester en Angleterre suite à son prêt, ou encore les jeunes de l'académie comme Liana Joseph.

Autre point qui aurait pesé dans cette décision de Chawinga, le départ de Jocelyn Prêcheur, possiblement vers Lionesses en deuxième division anglaise, soit dans la galaxie Michele Kang.