Mercato : Prêcheur (PSG) pourrait rejoindre un club de Kang

Jocelyn Prêcheur, entraîneur du PSG (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Entraîneur des féminines du PSG la saison dernière, Jocelyn Prêcheur devrait quitter le club parisien cet été. L’homme de 42 ans serait pisté par un club de Michèle Kang : les London City Lionesses.

Jocelyn Prêcheur ne devrait plus être l’entraîneur de la section féminine du Paris Saint-Germain. Arrivé en tant qu’adjoint de son père Gérard Prêcheur en 2022, le tacticien français a pris la tête de l’équipe en septembre 2023. Vainqueuses de la Coupe de France féminine 2024, les Parisiennes ont réalisé une saison plutôt correcte. Les coéquipières de Marie-Antoinette Katoto ont d’ailleurs terminé deuxièmes de la D1 Arkema, derrière l’OL féminin. Le technicien français et le club de la capitale n’auraient pas été d’accord sur la gestion de plusieurs dossiers. Ainsi, la séparation se serait effectuée à l’amiable.

Une nouvelle aventure hors de France ?

D’abord annoncé du côté des Fenottes pour remplacer Sonia Bompastor, Jocelyn Prêcheur pourrait finalement rejoindre un autre club détenu par Michèle Kang. En effet, la femme d’affaires américaine possède un club de deuxième division anglaise. Les London City Lionesses pourraient attirer l’ancien coach de Jiangsu Suning. Le club féminin a terminé huitième du Women’s Championship la saison dernière et espère pouvoir monter en première division le plus rapidement possible. L’entraîneur pourrait bien être choisi par les dirigeants londoniens, l’occasion pour lui d’entamer un nouveau défi, de l’autre côté de la Manche.