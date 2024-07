Mercato : Aouar (ex-OL) serait sur le point de rejoindre Al-Ittihad

Houssem Aouar lors du match entre la Roma et Salernitana (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP)

Après une saison peu étincelante à l’AS Roma, Houssem Aouar pourrait s'exiler en Arabie Saoudite. Le club d’Al-Ittihad aurait soumis une offre de 15 millions d’euros aux dirigeants romains.

Transféré librement l’été dernier à l’AS Roma, Houssem Aouar pourrait évoluer en Saudi Pro League la saison prochaine. Selon le média italien Corriere dello Sport, Al-Ittihad aurait proposé près de 15 millions d’euros au club de La Louve, pour attirer l’ancien joueur de l’Olympique lyonnais. Daniele De Rossi, son manager actuel en Serie A, ne compterait pas vraiment sur lui. Ainsi, cette somme pourrait être acceptée par le bord romain. D’ailleurs, le journaliste Sacha Tavolieri ajoute qu’un compromis aurait été trouvé entre les deux équipes. De plus, le joueur âgé de 26 ans et la formation saoudienne se seraient mis d’accord sur un contrat de trois ans.

Avec Laurent Blanc comme entraîneur ?

La saison dernière, Houssem Aouar n’a pas beaucoup joué. Le milieu de terrain comptabilise 25 apparitions, dont seulement 15 en ayant été aligné d’entrée. Auteur de 4 buts et d’aucune passe décisive, l’international algérien (11 sélections) n’a pas eu un énorme impact chez les Jaunes et Rouges. Ainsi, le natif de Lyon souhaiterait se relancer dans un nouveau championnat. D’ailleurs, là-bas, l’ancien des Gones pourrait retrouver un entraîneur qu’il a déjà côtoyé. En effet, Laurent Blanc serait pressenti pour devenir le futur coach du club de Djeddah. Les deux hommes ont travaillé ensemble lors de la saison 2022-2023 à l’OL. À noter que plusieurs grands joueurs évoluent actuellement chez les Tigres, notamment N’Golo Kanté et un certain Karim Benzema.