Quand Ben Arfa a failli passer de l’OL à Saint-Etienne

Membre de la génération 87 et grand espoir de l’OL, Hatem Ben Arfa n’a pas connu la trajectoire escomptée à Lyon. Le joueur offensif aurait même pu faire ses valises pour Saint-Etienne.

À 37 ans, Hatem Ben Arfa a dit adieux au football de haut niveau depuis quelques années déjà. Sans club depuis son passage à Lille en 2022, l’international français n’a jamais officiellement annoncé l’arrêt de sa carrière. Toutefois, il écume bien plus les terrains de padel que ceux de foot depuis. Cette fin en eau de boudin est finalement à l’image de sa carrière. On lui promettait monts et merveilles et Ben Arfa a alterné le bon, le moyen et le passable. Il a beau avoir connu quinze sélections en Bleus, cinq titres en Ligue 1 et autant de succès dans les coupes nationales, le natif de Clamart n’a jamais confirmé les promesses. Ni les attentes placées en lui dès son plus jeune âge et qui avaient poussé l’OL à sortir le chéquier pour l’attirer à seulement 15 ans.

"L’OL voulait le vendre pour une poignée d’euros"

Son histoire avec le club lyonnais n’a d’ailleurs pas été forcément couronnée de succès, malgré des fulgurances. Son duo avec Karim Benzema, autre membre de la génération 1987, n’a pas porté l’OL comme espéré. D’ailleurs, avant son départ controversé à Marseille, Hatem Ben Arfa aurait pu filer chez l’ennemi stéphanois, comme l’a laissé entendre Fabien Richard, ancien préparateur individuel du joueur.

"Hatem était dans le trou complet, l’OL voulait le vendre pour une poignée d’euros à l’ennemi juré, Saint-Etienne, a expliqué le préparateur physique sur RMC. C’était un très jeune joueur. Il s'est mis à bosser comme un fou et je peux vous dire qu’Hatem, quand il bossait, c’était une machine, vraiment un truc de fou. Comme tout joueur qui bosse, non pas grâce à moi, mais par ce qu’il met en place, il explose : équipe de France, départ pour Marseille pour 12 millions d’euros. L’aventure était lancée."

Elle a vite été stoppée ou du moins ralentie avec des nombreuses prises de bec à l’OM également et un départ vers Newcastle.