Sans club depuis son départ d’Arsenal en cours de saison dernière, Sarah Bouhaddi n’est pas encore à la retraite. À 37 ans, l’ancienne gardienne de l’OL a signé en Arabie Saoudite avec le club d’Al-Ula.

La retraite attendra encore un peu pour Sarah Bouhaddi. À 37 ans, la gardienne aurait pu dire stop après la fin de son aventure avec Arsenal, mais elle va faire durer encore un peu le plaisir. Mardi, le club saoudien d’Al-Ula a annoncé la signature de l’ancienne portière de l’OL. La durée du contrat n’a pas filtré, mais Bouhaddi pourrait bien faire ses débuts dès vendredi avec le club promu cette saison en Saudi Women’s Premier League. La campagne 2024-2025 débute en fin de semaine pour Al-Ula avec un match contre Al Nassr.

Un dernier tour de piste avant la retraite ?

Ayant tout gagné avec l’OL pendant plus d’une décennie, Sarah Bouhaddi est en cruel manque de temps de jeu ces derniers mois. Elle n’a plus joué un match en compétition officielle depuis la fin de son aventure avec le PSG en 2022-2023 et s’était contentée d’un rôle de doublure à Arsenal. L’ancienne internationale française avait quitté le club anglais en mars dernier, sans jamais avoir porté la tunique londonienne, et s'était essayée aux commentaires sur DAZN lors des matchs de Ligue des champions des Fenottes.