Mercato : Bouhaddi (ex-OL) rebondit à Arsenal

Sarah Bouhaddi lors d’OL – PSG (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Libre depuis son départ du PSG l’été dernier, Sarah Bouhaddi s’offre un nouveau challenge. L’ancienne gardienne de l’OL s’est engagée avec Arsenal jusqu’à la fin de la saison.

Après les États-Unis du côté de l’OL Reign, il y a trois ans, Sarah Bouhaddi va pouvoir parfaire son anglais de l’autre côté de la Manche cette fois-ci. Ce mardi, la gardienne s’est engagée pour les six prochains mois avec Arsenal, comme l’ont communiqué la joueuse et le club londonien sur leurs réseaux sociaux. Après une première partie de saison à regarder les matchs à la télévision, Bouhaddi va pouvoir reprendre la compétition. Le PSG n’ayant pas prolongé son contrat débuté en septembre 2022, l’ancienne Lyonnaise était depuis libre comme l’air et s’offre une deuxième expérience à l’étranger.

En signant à Arsenal, Sarah Bouhaddi ne retrouvera pas l’OL sur son chemin. Si les deux clubs avaient partagé la même poule la saison dernière en Ligue des champions, les Anglaises n’ont pas réussi à se qualifier pour la campagne 2023-2024, éliminées par le Paris FC lors des tours préliminaires.