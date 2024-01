OL : Textor défend un peu Grosso et tacle le vestiaire

Fabio Grosso et John Textor prennent la pose, le 18 septembre à Décines. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Deux mois après avoir licencié Fabio Grosso, John Textor a tenu à défendre l’ancien entraîneur de l’OL. Il estime que la dureté de l’Italien ne collait pas forcément avec la situation et surtout le vestiaire en place.

Dimanche, John Textor sera présent au Parc OL pour voir le duel des Olympiques contre l’OM. L’Olympico rappelle forcément de mauvais souvenirs au propriétaire américain, puisqu’il avait vécu aux premières loges les débordements du match aller qui avaient entraîné le report du match. En plus du bus des joueurs et des supporters, Textor avait, lui aussi, été pris à partie une fois le report acté. Quatre mois plus tard, l’OM s’avance à Décines, toujours avec Gennaro Gattuso sur le banc, mais à l’OL, Fabio Grosso ne sera pas de la partie. Il ne l’avait d’ailleurs pas été au moment de rejouer le match au Vélodrome le 6 décembre, remercié par l’OL après seulement deux mois en poste.

Après de longues discussions concernant les conditions de départ, John Textor a voulu rendre hommage à son ancien coach, tout en pointant du doigt le vestiaire lyonnais. "Fabio est un homme bien qui a fait face à de grands défis avec un vestiaire qui a du mal à se regarder dans le miroir, s’est lâché le propriétaire dans L’Équipe. Ses méthodes pour contester le leadership du groupe et transformer la mentalité de notre équipe auraient été probablement mieux adaptées à l’intersaison."

"Sage apporte des changements avec une main plus douce"

En l’espace de deux mois, Fabio Grosso a en effet vécu mille vies à l’OL, sans jamais trouver la bonne formule pour redresser la barre. S’il a notamment lancé Jake O’Brien dans le grand bain, l’Italien n’a pas réussi à faire passer son exigence auprès d’un groupe qui s’est petit à petit désolidarisé de son coach. Les responsabilités sont partagées, mais Textor concède qu’en nommant Pierre Sage, il a fait appel à un technicien plus docile dans son management. "Qu'il s'agisse de Gennaro (Gattuso), Fabio ou Oliver (Glasner), il n'y avait tout simplement pas de grande opportunité d'entraîneurs qualifiés pour arriver dans ce moment difficile, au cœur d'une saison, afin d'opérer des transformations. J'ai donc dû prendre une décision et choisir un manager capable d'apporter des changements avec une main plus douce…"