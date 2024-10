À peine revenue à l’OL, Hegerberg déjà retenue avec la Norvège

Ada Hegerberg lors de Norvège – Irlande du Nord à l’Euro 2022 (Photo by Ben Stansall / AFP)

Ménagée depuis le début de la saison par le staff de l’OL, Ada Hegerberg a fait son retour à la compétition contre Galatasaray. Malgré un temps de jeu réduit, l’attaquante a été retenue avec la Norvège pour la trêve internationale.

L’attente commençait à être longue pour les supporters de l’OL féminin. Après trois journées de Première Ligue, Ada Hegerberg n’avait toujours pas foulé les pelouses françaises et n’était même pas dans les groupes. Ce n’était pourtant pas faute de participer aux séances collectives, mais le staff de l’OL et la joueuse avaient convenu de ne pas précipiter un retour après les différentes blessures de la saison dernière. Il a donc fallu attendre la fin du match contre Galatasaray pour revoir la Norvégienne avec le maillot lyonnais. Elle a enchaîné samedi à Dijon (3-0) avec une dizaine de minutes et ce curseur devrait continuer à augmenter au fil des semaines.

Barrage aller-retour pour l'Euro 2025

Toutefois, pas sûr que Joe Montemurro et le club aient vu d’un bon œil la liste norvégienne dévoilée ce lundi pour la trêve d’octobre. Avec seulement à peine une demi-heure de compétition dans les jambes, Ada Hegerberg a malgré tout été sélectionnée pour le barrage aller-retour de qualification à l’EURO 2025 de la Norvège. Le pays scandinave affronte l’Albanie et pourra compter sur la Ballon d’Or 2018 pour décrocher un ticket pour l’été prochain. Il ne reste plus qu’à espérer que la numéro 14 lyonnaise revienne en pleine possession de ses moyens alors que le choc contre le PSG est fixé au dimanche 3 novembre (14h).