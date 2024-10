Saël Kumbedi (OL) avec le maillot de l’équipe de France (Photo by JACK GUEZ / AFP)

L'Algérie de Saïd Benrahma s'est qualifiée pour la CAN 2025, tandis que Saël Kumbedi et la France U20 ont dominé le Maroc au terme d'un match prolifique.

Parmi les quatre internationaux lyonnais sur le pré lundi, deux sont sortis vainqueurs. Le succès le plus important est sans aucun doute celui de l'Algérie face au Togo (0-1). Dans le cadre des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations, qui se jouera à la fin de l'année 2025, les coéquipiers de Saïd Benrahma ont poursuivi leur sans-faute, quelques jours après avoir plus largement dominé ce même adversaire (5-1).

Cette fois-ci, les partenaires de l'ancien Lyonnais Malcolm Barcola, titulaire dans les cages togolaises, ont fait mieux que résister. Ils ont tiré 22 fois et cadré à 9 reprises, mais ont dû s'incliner sur un penalty. La sentence a été transformée par Ramy Bensebaini à la 18e minute, et plus rien n'a été inscrit ensuite. Remplaçant pour cette partie, Benrahma est entré à la 63e minute, succédant à un autre ex-OL, Yassine Benzia.

Deux matchs sans enjeu en novembre pour l'Algérie

Pas grand-chose de plus à retenir pour les Algériens de ce duel, même si avec 12 points, ils valident officiellement leur présence à la CAN qui se tiendra au Maroc. Ils restent deux journées à disputer dans ces éliminatoires, et ils comptent cinq longueurs d'avance sur le deuxième, la Guinée-Équatoriale, qu'ils affronteront en novembre, au cours d'une affiche sans enjeu, si ce n'est celui de définitivement assurer la première place.

L'autre Rhodanien gagnant, Saël Kumbedi, était titulaire avec la France U20 pour la deuxième rencontre amicale du rassemblement contre le Maroc. Déjà prolifique (4-3 pour les Bleuets), la première manche a été devancée par la seconde au nombre de buts. Les protégés de Bernard Diomède ont gagné 5 à 4, après avoir pourtant mené à deux reprises de deux longueurs.

Victoire en fin de rencontre pour les U20 français

Les Français ont rapidement ouvert la marque (3e, 1-0), avant de voir les Marocains revenir dix minutes plus tard. Assoumani et Michal ont donné de l'air aux locataires de Clairefontaine (3-1, 21e et 35e), qui rentraient même aux vestiaires avec cet avantage de deux buts (4-2 après une réalisation de Ngoura). Mais la sélection africaine n'allait pas abandonner, et elle finit par égaliser à la 67e. C'est finalement dans les derniers instants que la France a arraché la victoire grâce à Biumla (5-4, 90e).

En novembre, les jeunes Bleus disputeront à nouveaux des rencontres amicales, contre Corée du Sud (14/11), le Danemark (16/11) et les États-Unis (18/11). Cela a pour objectif de les préparer au Mondial U20 qui aura lieu dans un an, du 27 septembre au 19 octobre 2025, au Chili. En attendant, Saël Kumbedi et Saïd Benrahma seront bientôt de retour à Décines pour le retour de la Ligue 1 ce week-end.