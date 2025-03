Clinton Mata et Saël Kumbedi lors d’OL – Le Havre (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Peu utilisé avec Pierre Sage en première partie de saison, Saël Kumbedi est aujourd'hui plus en concurrence avec Ainsley Maitland-Niles. Il est même davantage titulaire que ce dernier récemment.

Dans le football, tout peut aller très vite. Les exemples ne manquent pas, et celui de Saël Kumbedi est très parlant. Titulaire sous Laurent Blanc, le jeune défenseur n'a pas trouvé grâce aux yeux de Pierre Sage. Du moins, l'ancien entraîneur rhodanien lui a très rarement accordé sa confiance.

Entre août 2024 et 2025, il a disputé quatre rencontres entre la Ligue 1 et la Ligue Europa. Depuis, il a pris part à onze affiches. Il a même été titulaire à neuf reprises, dont une série toujours en cours de huit apparitions de rang dans le 11 en championnat. Un temps de jeu en forte hausse, ce qui avait commencé sous Sage, et qui se poursuit avec Paulo Fonseca.

"J’ai grandi en tant qu’homme et ça m’a permis de progresser"

Profitant de la grosse baisse de régime de son concurrent, Ainsley Maitland-Niles, l'international Espoirs français, qui sera avec les U20 en mars, a pris confiance. Il a enchaîné les belles prestations, au point de redevenir une alternative très crédible à droite.

Ce samedi, le natif de Stains est revenu sur cette première moitié d'exercice 2024-2025 compliquée sur le plan individuel. "Quand on ne joue pas, il y a des moments plus difficiles. Après, moi, je suis compétiteur et j’ai un bon entourage donc c'est passé. J’essaie toujours de faire mon travail, le coach fait ses choix et je prend ce qu’il me donne. En première partie de saison, on va dire que c’était une période d’apprentissage pour moi, a-t-il résumé. J’ai beaucoup regardé mes coéquipiers. J’ai aussi grandi en tant qu’homme et ça m’a permis de progresser."

Il a conscience de ses lacunes disciplinaires

Parmi les défauts qui peuvent lui être reprochés, une proportion à prendre des cartons jaunes. Un trop-plein d'envie dans les duels. Il sera ainsi suspendu à Strasbourg au retour de la trêve international. "J’essaie de me bonifier tous les jours, c’est un vrai point d’amélioration. Parfois, j'y vais un fort alors que je devrais y aller plus doucement. J’en suis conscient", a-t-il reconnu.

Enfin, Kumbedi s'est confié sur la confrontation contre Le Havre, un "match particulier" pour lui. Il a en effet passé trois ans dans la formation normande. "C'est surtout un rendez-vous important pour nous. C’est mon ancien club, mais l’objectif est essentiellement de prendre les trois points", a-t-il rappelé.