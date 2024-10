Déplacement très encadré pour les supporters de l'OL au Havre

supporters OL (Photo by JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP)

Environ 900 Lyonnais se rendront au Havre dimanche pour le match prévu à 15 heures. Un déplacement scruté de très près par la Préfecture et les forces de l'ordre.

C'est devenu une rengaine revenant chaque week-end. Si les supporters des équipes à l'extérieur ne sont pas interdites de déplacement, ces voyages sont bien souvent encadrés via à un arrêté. Pour les quelque 900 Lyonnais qui iront au Havre dimanche (match à 15 heures), cela n'a pas manqué. On notera tout de même que celui-ci, bien que signé par Gilles Quénéhervé, sous-préfet havrais et ancien sportif, le 15 octobre, n'a été publié que vendredi, à moins de 48 heures de la partie.

Dans ce document, on apprend que les fans de l'OL, "ou les personnes se comportant comme tels", selon la formule consacrée, ne pourront pas accéder à la "basse ville" havraise. Une mesure valable dès samedi 17 heures, et jusqu'au dimanche 23 heures. Soulignons tout de même, ce qui en matière de droit pourrait potentiellement être matière à intervention, que le texte indique "dimanche 20 septembre", au lieu d'octobre...

Il est fait état d'une bagarre en janvier dernier

Toujours est-il que les spectateurs venus pour soutenir le club rhodanien en bus depuis Lyon seront attendus à un point de rendez-vous sur une aire d'autoroute. Ils seront alors pris en charge par les forces de police jusqu'au stade. Une fois dans le parcage, ils ne pourront pas en sortir avant que les fonctionnaires n'aient donné leur aval.

Si ce type de décision est courant en France, la Préfecture se justifie par le classement au niveau deux sur cinq de cette affiche par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH). Elle met aussi en avant des incidents et tentions ayant émaillé la dernière confrontation en Normandie entre les deux équipes, en janvier dernier. Il est notamment fait état d'une rixe entre des Lyonnais et des Havrais à côté de l'enceinte Océane.