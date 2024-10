Pour les jeunes de l'OL, la promotion attendra

Hormis Enzo Molebe, les jeunes de la réserve lyonnaise n'ont pas l'occasion d'aller goûter aux séances avec les "grands". Même durant la trêve, Pierre Sage ne s'appuie pas sur eux.

Avec Malick Fofana, Saël Kumbedi, Justin Bengui, Mahamadou Diawara, tous les quatre 19 ans, voire Ernest Nuamah (20) et Rayan Cherki (21), l'OL a conservé quelques jeunes dans son effectif. Mais ces garçons ont depuis un moment maintenant intégré le monde professionnel. Enzo Molebe est l'un des rares en provenance de la réserve, avec Jérémy Mounsesse, à avoir rejoint au moins une fois le groupe lyonnais pour une rencontre. Ils ne comptent néanmoins officiellement pas une seule minute de temps de jeu chez les "grands".

"J'aime bien fonctionner en vase clos", Sage

Si l'attaquant s'entraîne régulièrement avec Alexandre Lacazette, Georges Mikautadze et les autres, ce n'est pas vraiment le cas de ses camarades, qui restent eux avec Gueïda Fofana. Même durant les trêves internationales, alors que plus de dix éléments sont convoqués en sélection, Pierre Sage ne pioche pas à l'étage en dessous. "J'aime bien fonctionner en vase clos. Je ne veux pas promouvoir pour faire plaisir, j'attends qu'il y ait des signes très positifs des jeunes du groupe Pro 2, justifie l'entraîneur rhodanien. À ce moment-là, on sera très heureux de les accueillir, mais en attendant, je ne les fais pas venir juste parce que la période le demande."

Avec de toute manière toujours en vingtaine de joueurs sous la main, le staff ne se trouve pas franchement en manque de footballeurs pour les séances. Par ailleurs, Sage applique un protocole assez routinier lors des coupures de quinze jours. D'abord du repos, trois ou quatre jours, puis une remise en route, ou "un temps de maintien des conditions athlétiques et du jeu" pendant trois ou quatre entraînements, comme il le dit lui-même. Le week-end est libre à nouveau, avant que l'autre semaine ne soit consacrée à la préparation du match qui arrive. "Les conditions de préparation ne sont pas optimales car nous n'avons pas l'ensemble de l'effectif", déplore toutefois le coach, qui apprend à jongler avec ces absences puis ces retours parfois tardifs.