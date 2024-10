Molebe (OL) parmi les 60 plus gros talents à suivre dans le monde

Ayant signé pro avec l’OL durant l’été, Enzo Molebe fait partie intégrante du groupe de Pierre Sage. À 17 ans, l’attaquant est vu comme l’une des attractions à venir du football mondial.

Il s’est pour le moment contenté d’une seule apparition sur le banc de l’OL. C’était contre Strasbourg (4-3) fin août. Toutefois, Enzo Molebe fait partie intégrante de l’effectif de Pierre Sage. Il est certes loin dans la hiérarchie offensive lyonnaise, mais l’attaquant est bien présent à chaque entraînement. L’OL a placé et place toujours de gros espoirs sur le jeune joueur de 17 ans et la signature d’un contrat de trois ans durant l’été n’est pas anodin. Pas plus que sa présence dans les stages estivaux avec le groupe rhodanien. Dans sa dernière année avant la majorité, Molebe semble avoir un avenir tout tracé à l’OL, même s’il lui faut confirmer ces attentes.

Aux côtés du champion d'Europe qu'est Yamal

Quoi qu’il en soit, dans le trou générationnel qui touche l’Académie, il se présente comme le digne successeur des Benzema, Lacazette et autres attaquants sortis du centre. Cette réputation a dépassé les frontières françaises puisqu’Enzo Molebe fait partie des 60 joueurs nés en 2007 à suivre sur l’échiquier mondial, selon le guide annuel du Guardian. L’attaquant de l’OL partage notamment l’affiche avec des joueurs déjà reconnus comme Pau Cubarsí et Lamine Yamal (FC Barcelone). Ne lui reste maintenant qu’à suivre leurs traces avec, pour commencer, des débuts en pros dans les prochaines semaines ou prochains mois.