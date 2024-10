Maxime Gonalons se remémore ses belles années à l'OL

Ancien capitaine de l'OL, Maxime Gonalons a pris sa retraite cette semaine. Au cours de ses 334 matchs sous le maillot lyonnais, le milieu de terrain a connu de très bons moments.

De son but pour l'éternité à Anfield un soir de victoire légendaire de l'OL (1-2), à la demi-finale de Ligue Europa contre l'Ajax d'Amsterdam en 2017, Maxime Gonalons aura vécu des très hauts et des bas avec l'Olympique lyonnais. Passé également par l’AS Roma, le FC Séville, Grenade et dernièrement Clermont, le natif de Vénissieux a pris sa retraite, comme il l'a annoncé cette semaine.

Avec 334 rencontres sous la tunique rhodanienne entre 2009 et 2017, l'ancien milieu de terrain a marqué l'histoire de l'OL. Au cours d'un entretien à la chaîne du club, il est revenu sur une période longue de huit ans pendant laquelle il a porté les couleurs des septuples champions de France. Sa tête mémorable contre Liverpool, "un rêve", reste bien sûr un souvenir exceptionnel.

La Ligue 1 2014-2025, un goût amer en bouche

Mais Gonalons a dans le même temps un petit goût d'inachevé pour une raison. "Si j'ai un regret, c'est de ne pas avoir gagné un championnat ici. On n'était pas loin une ou deux fois, notamment en 2014-15 (2e, NDLR), se remémore-t-il. Il y a le penalty pour le PSG contre nous qui est à retirer (1-1 au final), puis, je me souviens aussi d'un match à Caen à deux ou trois journées de la fin. La veille, Paris gagne 5 ou 6-0, et ça nous met un coup derrière la tête. On perd de notre côté (3-0), mais on avait fait une saison fabuleuse, malgré l'élimination en coupe d'Europe dès les tours préliminaires l'été (par le FC Astra)."

International français à huit reprises, le néo-retraité retient tout de même ce passage durant lequel la "formidable académie", comme la nommait Jean-Michel Aulas, constituait l'ossature de l'Olympique lyonnais. "Ce n'a pas été simple, mais ça nous a permis de faire un truc assez fou. Il y a la révélation Nabil Fekir, Alexandre Lacazette, le losange au milieu avec Corentin Tolisso, Jordan Ferri, beaucoup de joueurs du centre de formation qui jouaient... Tout allait bien. C'est là où j'ai pris le plus de plaisir, j'étais dans les meilleures années de ma carrière, avoue-t-il. C'est même dommage que l'on n'ait pas pu poursuivre l'aventure tous ensemble comme cela arrive dans certains clubs. On avait le potentiel pour faire des choses énormes."