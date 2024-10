OL - Auxerre : compo probable, horaire, diffusion TV

Alexandre Lacazette lors d’OL – Auxerre (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Compo probable, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant la 9e journée de Ligue 1 entre l’OL et Auxerre.

Avant-match

Enchaîner rapidement pour vite rebondir. Trois jours après la défaite contre Besiktas, l’OL est de retour au Parc OL ce dimanche pour affronter Auxerre. Après ce premier revers en un mois contre le club turc, les Lyonnais souhaitent prouver que ce n’était qu’un accident de parcours et que l’inefficacité a bien été le principal problème. Face à une formation auxerroise en bas de tableau, mais qui reste sur des résultats probants, l’heure sera à la réponse sur le terrain pour Pierre Sage et ses joueurs.

Si la série toutes compétitions confondues a pris fin avec la Ligue Europa, les Lyonnais ont la possibilité d’enchaîner un quatrième succès de suite en Ligue 1. Face à un adversaire a priori plus qu’abordable sur le papier, la mission ne s’annonce pas impossible. À condition de faire preuve de sérieux. Sage devrait pouvoir compter sur la réaction d’orgueil de ses joueurs pour continuer à remonter au classement et se rapprocher encore un peu plus du Top 5 français.

Pour ce rendez-vous, l’OL va devoir se passer d’Ernest Nuamah et de Mahamadou Diawara. L’ailier ghanéen a été touché à la cuisse contre Besiktas tandis que le jeune milieu français a des problèmes à un genou. Deux forfaits actés auxquels s’ajouteront d’autres choix de Pierre Sage, le technicien prenant d’ordinaire 21 éléments pour les matchs de championnat. Au Havre, Wilfried Zaha avait fait les frais de ce choix, tandis que Nemanja Matic et Nicolas Tagliafico avaient été préservés. Ce dimanche, Clinton Mata profitera d’un peu de repos tandis que le choix fort du technicien lyonnais est d’avoir choisi de se passer des services de Maxence Caqueret, peu étincelant depuis le début de saison. Gift Orban est également hors du groupe.

La compo probable de l’OL :

Perri - Maitland-Niles, Caleta-Car, Niakhaté, Abner - Veretout, Matic, Tessmann - Benrahma, Mikautadze, Fofana

À quelle heure se joue OL - Auxerre ?

Comme il y a une semaine, les joueurs de l’OL seront sur le pont en milieu d’après-midi contre Auxerre. À 15h, Jérémy Stinat donnera le coup d’envoi de cet OL - AJA comptant pour la 9e journée de Ligue 1. Un après-midi qui se veut festif dans un stade qui devrait être plein à craquer avec notamment l’anniversaire des 15 ans du groupe de supporters des Lyon 1950.

Sur quelle chaîne voir OL - Auxerre ?

En attendant le Classique entre l’OM et le PSG dimanche soir (20h45) également diffusé par le groupe britannique, les fans de football pourront se mettre dans l’ambiance sur DAZN à 15h avec cette affiche à Décines.