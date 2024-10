Dans le dur depuis la reprise, Maxence Caqueret ne va pas échapper à la méritocratie instaurée par Pierre Sage. Le milieu devrait prendre place en tribunes pour OL - Auxerre, ce dimanche (15h).

À ceux qui pouvaient encore se demander si la méritocratie voulue par Pierre Sage valait pour tout le groupe de l’OL ou non, la question devrait trouver une réponse ce dimanche pour la venue d’Auxerre. À l’heure de faire la liste des joueurs retenus pour la rencontre de la 9e journée de Ligue 1, l’entraîneur lyonnais aurait choisi de laisser sur le carreau un joueur que l’on pensait indéboulonnable : Maxence Caqueret. D’après L’Équipe, le milieu serait la nouvelle "victime" de l’effectif pléthorique lyonnais et de la volonté de son entraîneur de récompenser les attitudes positives des uns et les coups de moins bien des autres. Depuis le début de la saison, le natif de Vénissieux rentre clairement dans cette deuxième catégorie et regardera des tribunes OL - Auxerre à 15h, ce dimanche.

Titulaire, puis remplaçant et maintenant hors du groupe

Titulaire indiscutable depuis de longs mois, Maxence Caqueret avait encore réalisé une seconde partie de saison dernière de haute volée. Cela avait laissé penser à un départ cet été, mais les offres ne sont pas venues et le milieu semblerait avoir marqué le coup. C’est en substance ce que répète souvent Pierre Sage quand il est interrogé sur les performances en dedans de son joueur depuis un peu plus de deux mois. Titulaire, Caqueret avait démarré sur le banc contre Strasbourg, mettant fin à une série de 53 matchs consécutifs dans le onze. Le déclassement devrait donc continuer avec une mise hors du groupe. Un moyen de piquer le joueur et de le retrouver encore plus performant ? La stratégie de Pierre Sage avait plutôt bien fonctionné avec Saïd Benrahma en septembre. Caqueret répondra-t-il de la même façon ?