Les joueurs de l’OL célébrant un but contre Nantes (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Avec la victoire au Havre et la bonne série, l’OL semble avoir un onze qui se dégage. Toutefois, Pierre Sage assure que les choses ne sont pas figées.

Un problème de riche. Depuis plusieurs semaines, Pierre Sage doit faire face à un groupe conséquent et très peu touché par les blessures et suspensions. L’entraîneur de l’OL ne va pas s’en plaindre, même si cela le pousse à devoir faire des choix. D’abord pour retenir un 21 joueurs en Ligue 1 puis pendant les 90 minutes de la rencontre. Avec la bonne passe actuelle lyonnaise, nombreux sont les observateurs à avoir décelé un onze-type qui parait se dégager au fur et à mesure des semaines. Mais à l’heure d’enchaîner les matchs entre championnat et Ligue Europa, Sage ne veut condamner personne.

Il sait que trop bien qu’une saison est longue et que les remplaçants d’un jour peuvent être les héros du lendemain. Il a pu l’observer la saison dernière et le voit encore, deux mois après la reprise. Pas question donc d’écarter de possibles solutions même avec certains comportements loin d’être collectifs. "J’essaye de faire en sorte qu’il y ait des principes de jeu collectif qui restent stables d’un match à l’autre pour que les joueurs puissent les intégrer. Et ensuite que les états de forme et que les performances soient valorisées et du coup que les perspectives apparaissent."

Benrahma : "La concurrence donne envie de te surpasser"

Dans son idéal, Pierre Sage aimerait que l’OL "puisse enchaîner les matchs en pensant que c’est la même équipe, mais avec des joueurs différents. L’objectif est de faire en sorte de ne pas considérer l’équipe comme un élément de 11 joueurs, mais bien comme un élément d’un maximum de joueurs de notre effectif." Avec la règle des cinq changements, la flexibilité des entraîneurs est bien plus grande et peut contenter les déçus d’un jour, tout en leur offrant une possibilité de se montrer sur une demi-heure.

Titulaire en début de saison, Saïd Benrahma vit désormais avec cette volonté de prouver à son coach qu’il peut débuter à nouveau une rencontre. L’Algérien, plutôt décisif en sortie de banc, voit la concurrence, notamment offensive, comme une bonne chose collectivement. "Si tu commences, tu dois être à 100%, quand tu rentres, tu dois être à 100%. C'est aussi simple que ça. C'est très bien cette concurrence, j'aime beaucoup. Cela te donne envie de te surpasser, de jouer. Et n'importe quel joueur veut jouer."

Aujourd’hui, l’OL dispose peut-être d’une équipe-type comme celle qui s’est imposée à Glasgow, mais Pierre Sage sait qu’il a des cartouches sur le banc. Et il compte bien les utiliser pour le bien lyonnais.