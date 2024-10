Pourtant interdits de déplacement à Lyon et de présence au Parc OL, certains supporters de Besiktas n’hésitent pas à s’afficher dans le centre-ville. Avec une banderole qui a de quoi faire monter la pression à quelques heures du match.

Par tous les moyens, l’OL a tenté de réduire au maximum les risques d’incidents ce jeudi au Parc OL. En limitant la jauge de spectateurs ainsi que l’accès à la billetterie aux abonnés et aux plus fidèles, en renforçant les contrôles sur les reventes de billets et en accueillant avec un certain plaisir l’arrêté préfectoral puis ministériel interdisant la venue des supporters de Besiktas sur le territoire français. Seulement, le club lyonnais est conscient que le 100% d’efficacité n’existera pas ce jeudi soir. Des supporters turcs auront réussi tant bien que mal à se procurer un sésame pour prendre place dans les travées du Parc OL. Ne reste plus qu’à espérer qu’aucun débordement ne se produit…

Des supporters se revendiquant du groupe ultra Carsi

Quoi qu’il en soit, les récents posts sur les réseaux sociaux doivent mettre un peu plus la direction lyonnaise et les services de sécurité sur le qui-vive. Malgré l’interdiction de déplacement, certains supporters de Besiktas prennent un malin plaisir à afficher des banderoles en ce jeudi, jour de match. L’une d’elles fait le tour des réseaux sociaux avec un ton provocateur et insultant. "Bande de salauds! Vous n'en avez pas marre de vous faire tabasser ? Nous arrivons", ont ainsi écrit en français des supporteurs se revendiquant du groupe ultra Carsi. Une légende qui a servi à accompagner le dessin d'un supporter stambouliote en train de donner la fessée à un fan lyonnais et qui s’est notamment affichée devant la basilique de Fourvière et la cathédrale Saint-Jean… Pas de quoi rendre un climat apaisé…