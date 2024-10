Comme Besiktas, Immobile veut lancer sa campagne contre l’OL

Dans son désir de lancer sa campagne en Ligue Europa, Besiktas compte sur Ciro Immobile contre l’OL. L’attaquant italien est en pleine bourre depuis son arrivée cet été, mais reste muet en Europe.

Après avoir fait les beaux jours de la Lazio Rome ces huit dernières années, il a décidé de prendre un nouveau virage à 34 ans. Devenu une référence à son poste en Serie A, Ciro Immobile a tourné le dos à son aventure romaine et a choisi de rejoindre l’ambiance électrique de la Turquie et de Besiktas. Pour le moment, les débuts sont rêvés pour l’international italien. L’exigence des supporters turcs n’est plus à faire et Immobile a rapidement trouvé la bonne méthode pour se les mettre dans la poche. Trois mois après son arrivée, il est le meilleur buteur de Besiktas et sera le danger numéro 1 pour la défense de l’OL. Avec douze buts inscrits en treize matchs disputés cette saison, Ciro Immobile est en pleine bourre.

39% des buts de Besiktas cette saison

Seulement, comme le reste de la formation stambouliote, le champion d’Europe 2021 avec l’Italie attend encore le déclic en Ligue Europa. S’il a aidé Besiktas à se qualifier pour la phase de poule avec deux buts lors des deux matchs de qualification, Ciro Immobile a fait choux blanc contre l’Ajax et l’Eintracht Francfort. Pour espérer croire encore dans une présence dans les 24, les 'Aigles Noirs' auront besoin du serial buteur aux huit buts en huit matchs de Süper Lig. Sinon, la mission s’annonce délicate au Parc OL malgré Rafa Silva, autre poison offensif de Besiktas.