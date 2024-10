Annoncé comme incertain, Ersin Destanoglu est finalement bien retenu dans le groupe de Besiktas pour affronter l’OL. Le club turc doit faire avec plusieurs blessures, dont celle de Gabriel Paulista.

Besiktas ne jouera pas avec un gardien de 19 ans contre l’OL. En tout cas, la possibilité de voir Goktug Baytekin aligner dans le but turc a pris un peu moins d’épaisseur avec la présence d’Ersin Destanoglu. Ce dernier n’est autre que la doublure de Mert Gunok mais n’était pas sûr de pouvoir tenir sa place à Décines jeudi soir (21h). Avec l’incertitude autour de Destanoglu et la blessure de Gunok, le titulaire habituel, Giovanni van Bronckhorst aurait pu s’en remettre à un jeune. Finalement, la présence de Destanoglu devrait régler la question du gardien même si un doute subsiste toujours. "Son état de santé évolue positivement, j'espère qu'il jouera". Toutefois, l’entraîneur néerlandais doit faire face à plusieurs absences dans son groupe.

En plus de son gardien capitaine, Besiktas ne peut compter sur Gabriel Paulista. L’ancien défenseur d’Arsenal ne recroisera pas la route d'Alexandre Lacazette et Ainsley Maitland-Niles. Il souffre d’une gêne musculaire et n’a pas fait le déplacement en France. Si Ciro Immobile et Rafa Silva, les deux gâchettes du club turc, seront bien là contre là, ce ne sera pas le cas de Milot Rashica, touché aux adducteurs.