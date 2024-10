Avant OL - Besiktas, la situation de Zaha enflamme la Turquie

En difficulté du côté de l’OL, Wilfried Zaha reste une attraction en Turquie. Avec la venue de Besiktas, la situation de l’Ivoirien fait logiquement les gros titres, d’autant plus avec la sortie de Pierre Sage ce mercredi.

Ils étaient nombreux les journalistes turcs présents en conférence de presse ce mercredi à la veille d’OL - Besiktas. Cela montre ce que le foot peut représenter en Turquie. À l’heure où la question de la consommation du foot en Franceinterroge, cette dernière est vite réglée sur les bords du Bosphore. Les nombreux journalistes turcs présents dès ce mercredi à Décines n’avaient presque qu’un nom à la bouche : Wilfried Zaha. L’international ivoirien était encore un joueur de Galatasaray il y a peu et il continue de faire l’actualité en Turquie.

Le match de jeudi soir concerne peut-être Besiktas, la situation de Zaha entre Rhône et Saône fait parler. Les confrères ont cherché à savoir ce qu’il se passait depuis son arrivée et parlaient même de conflit avec Pierre Sage. Ce n’est pas vraiment la réalité des choses, mais forcément, la question de savoir si Wilfried Zaha serait sur le terrain jeudi soir au Parc OL (21h) a rapidement été posée par nos confrères venus d’Istanbul.

Un changement de comportement ?

Et la réponse de Sage a ravi, faisant rapidement la une sur les sites spécialisés. Savoir comment l’OL allait jouer contre Besiktas est le cadet des soucis. Le plus important est que les fans turcs vont "sûrement pouvoir voir Zaha à l’œuvre", comme annoncé par l’entraîneur lyonnais. Laissé en marge des groupes contre Nantes puis Le Havre, Wilfried Zaha aurait montré un autre comportement qui pousserait le staff à la réflexion. Non pas d’une titularisation, mais de quelques minutes de jeu contre Besiktas. Ce qui comblerait certainement en Turquie, où l’on se demande si le prêt payant de Zaha ne va pas prendre fin prématurément.