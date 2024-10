Titulaire en début de saison, Saïd Benrahma a connu une période compliquée en septembre avec l'OL. Désormais dans la rotation, l’Algérien tente de tirer son épingle du jeu avec le temps qu’il lui est donné.

Quand les choses ne tournent pas rond et qu’elles se mettent enfin à suivre la bonne cadence après différents changements, il y a forcément des heureux et des déçus. À l’OL, la bonne passe lyonnaise s’est accompagnée d’une fin de mercato providentielle, mais aussi de la promotion de certains éléments comme Malick Fofana et Rayan Cherki. Les deux jeunes offensifs ont apporté un grain de folie à l’organisation de Pierre Sage et misent sur l’imprévisible pour déstabiliser les adversaires.

Bien loin du jeu stéréotypé du début de saison et des cirques qui avaient pu s’abattre sur l’animation offensive. Avec Ernest Nuamah, Saïd Benrahma était l’un des joueurs visés. "Cela fait mal (les critiques), mais pour moi, il n'y a que le terrain qui compte. Je n'aime pas parler, surtout pendant ces périodes, a déclaré l’Algérien à la veille de Besiktas. J'essaie de rester focalisé sur le travail, de ne pas lâcher. Quand il y a des moments durs, il n'y a pas de cadeaux dans le football (sourire). Donc, j'essaie de rester positif. C'est le plus important."

"Tout le monde se donne à fond"

Titulaire pendant la pré-saison et le début de la Ligue 1, Benrahma a été dégradé. Resté sur le banc contre Strasbourg et Lens, il a même regardé des tribunes le match entre l’OL et l’OM. Un point de bascule qui aurait pu mettre l’Algérien au fond du trou. Finalement, cette "punition" a reboosté l’ancien de West Ham qui s’intègre désormais totalement dans la rotation offensive opérée par Pierre Sage.

Tantôt titulaire, tantôt remplaçant, Benrahma a été décisif avec deux buts et une passe depuis sa mise hors du groupe. "Cette concurrence, bien sûr, elle nous tire vers le haut. Et tant mieux. C'est le terrain qui décide. Peu importe le statut. À l'entraînement, cela nous fait du bien. Il y a de l'intensité, tout le monde se donne à fond. C'est bien, il faut continuer sur cette lancée. Quand tu es un grand club ambitieux et que tu as des objectifs, c'est bien d'avoir un groupe comme ça. Il faut continuer à garder cet état d’esprit."

En espérant que la bonne ambiance perdure. Mais là aussi, les victoires aideront à faire passer plus facilement la pilule.