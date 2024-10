À la veille d’OL - Besiktas, Pierre Sage ne cachait pas sa satisfaction de voir son équipe développer un jeu séduisant. L’entraîneur demande malgré tout de la continuité.

Que pouvez-vous dire sur cette équipe de Besiktas, qui a perdu ses deux matchs, alors que l’OL a gagné ses deux premiers ?

Pierre Sage : Les deux équipes se ressemblent beaucoup dans leur manière d’attaquer. Je pense que ça va se jouer dans le rapport de force, c’est-à-dire dans notre capacité à attaquer plus qu’eux et à se montrer plus efficace qu’eux. Si on attaque plus qu’eux, ils auront moins le ballon et donc moins de possibilités. C’est un peu l’ambition qu’on a.

La série de victoires entraîne-t-elle un surplus de confiance ou l’excès de confiance n’est pas dangereux ?

Ça crée un contexte avec ses avantages et ses inquiétudes. On ne bâtit pas une équipe et son jeu pour faire des séries. On bâtit pour atteindre des objectifs. On espère que notre série nous rapprochera de ces objectifs dans les différentes compétitions. Il faut donc la faire perdurer un maximum, puisque tous les points comptent. On a la volonté de bien jouer, de mieux jouer pour avoir les arguments pour les prochains matchs.

"Les principes définis en début de saison s'expriment mieux"

Depuis dimanche, vous vous placez derrière Gérard Houllier et Alain Perrin au nombre de points après 30 matchs. Qu’est-ce que cela représente ?

Ce sont des chiffres qui se comparent avec des effectifs différents et des championnats différents. C’est difficile de les faire parler. On ne s’interdit pas de l’améliorer. Je ne suis pas en quête de marquer l’histoire par les statistiques, mais par ce que je fais au quotidien et c’est ce que je demande aux joueurs. C’est à la fin des compétitions qu’on fera les comptes.

Qu’est-ce qui vous plait dans le jeu déployé par l’OL et quels sont les motifs de satisfaction ?

L’expression des principes définis en début de saison : le pressing, la bonne relance du ballon et la capacité à attaquer l’adversaire dans son dos. On le voit de façon plus régulière. Nous souhaitons que cela s’intensifie et puisse s’adapter à différents contextes de jeu face à une défense à quatre, à cinq, à domicile, à l’extérieur. À partir du moment où nos principes s'expriment, quel que soit le contexte du match, nous pourrons considérer qu’un style de jeu est installé.

Au Havre, Lucas Perri a rayonné par son jeu au pied et à la main. Est-ce que cela va permettre de voir l’équipe adverse réagir différemment ?

Je pense que nous avons enfin vu en compétition la première illustration de ce que cela peut nous apporter. Lorsque nos adversaires étudieront nos matchs, ils devront peut-être tenir compte de cet atout supplémentaire.