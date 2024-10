OL - Besiktas : Diawara absent, Matic et Tagliafico de retour

Pour la réception de Besiktas jeudi soir (21h), Pierre Sage pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Quand Nemanja Matic et Nicolas Tagliafico vont faire leur retour avec l'OL, Mahamadou Diawara sera lui absent.

Avec la venue d’un club turc et même si cela conserve le club voisin et détesté, les journalistes turcs présents à Décines ce mercredi n’ont pu s’empêcher d’interroger sur le cas Wilfried Zaha. L’attaquant ivoirien, encore à Galatasaray il y a deux mois, a du mal à lancer son aventure à l’OL et a même été laissé en marge du groupe pour le déplacement au Havre. Toutefois, Pierre Sage a annoncé qu’il "y a des chances de le voir contre Besiktas". Pas forcément une prise de risque de la part du coach puisque les listes UEFA permettent d’inscrire jusqu’à 23 noms sur la feuille, donc moins de choix à réaliser. Quoi qu’il en soit, la venue du club stambouliote devrait permettre à l’ailier de faire son retour et peut-être de faire amende honorable pour certains comportements qui n’ont pas été au service du collectif.

Des rotations à venir contre Auxerre ?

Le retour supposé de Zaha devrait s’accompagner de ceux de Nicolas Tagliafico et de Nemanja Matic. Les deux joueurs, absents au Havre, n’ont pas été classés dans la liste des absents par Pierre Sage, au contraire de Mahamadou Diawara. Le jeune milieu ne sera pas de la partie pour la troisième sortie européenne de l’OL face à Besiktas. "Un seul joueur est indisponible, il s’agit de Mahamadou Diawara." Avec une semaine à trois matchs entre Le Havre, Besiktas et Auxerre dimanche, Pierre Sage aura l’opportunité de faire tourner et de concerner tout le monde.