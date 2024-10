OL - Besiktas : Zaha, Matic et Tagliafico de retour

Matic (OL) face à Saïd (Lens) (Photo by Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

Pour la troisième sortie de la saison en Ligue Europa, Pierre Sage peut compter sur un groupe au complet. Sanctionné dimanche au Havre, Wilfried Zaha fait son retour dans l’effectif de l’OL, au même titre que Nemanja Matic et Nicolas Tagliafico.

Avec les entraînements de veille de match, la Ligue Europa permet de savoir à l’avance qui sera de la partie et qui ne le sera pas. Avec la possibilité de coucher 23 noms sur la feuille de match, Pierre Sage n’a pas besoin de se casser trop la tête au moment de faire son groupe. Encore moins ce jeudi soir (21h) pour la venue de Besiktas. Avec la blessure de Mahamadou Diawara et les non-inscrits (Lopes, Akouokou), le groupe de 23 de l’OL est déjà constitué de lui-même et aucune surprise n’est venue s’immiscer dans l’esprit de l’entraîneur lyonnais. Ils sont bien 24 retenus ce jeudi, mais avec Justin Bengui qui prendra place en tribunes une fois l’échauffement d’avant-match terminé, le groupe de l’OL est au complet pour cette troisième sortie européenne.

Besiktas - Auxerre : la possibilité d'offrir du temps de jeu à tout le monde

Reposés ou encore un peu juste pour le déplacement au Havre dimanche, Nicolas Tagliafico et Nemanja Matic signent leur retour. Reste à savoir si Pierre Sage leur donnera d’entrée du temps de jeu ou s’il attendra le déroulé du match, notamment pour le milieu serbe. Quoi qu’il en soit, avec 23 joueurs sur la feuille, il y aura forcément des déçus au coup de sifflet final puisque sept éléments minimum ne joueront pas une minute de cet OL - Besiktas. Wilfried Zaha en fera-t-il partie ? L’attaquant ivoirien, qui retrouve une connaissance turque, est loin d’avoir eu le comportement approprié ces dernières semaines, au point d’être placé hors du groupe contre Nantes et Le Havre. Toutefois, son entraîneur a avancé mercredi qu’il y avait "des chances de voir Zaha" ce jeudi soir.

Le groupe de l’OL : Bengui, Descamps, Perri - Abner, Caleta-Car, Kumbedi, Mata, Niakhaté - Omari, Tagliafico - Caqueret, Maitland-Niles, Matic, Tessmann, Tolisso, Veretout - Benrahma, Cherki, Fofana, Lacazette, Mikautadze, Nuamah, Orban, Zaha