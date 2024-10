Besiktas affronte l’OL avec ambition malgré le faux départ

Avec déjà deux défaites en Ligue Europa, Besiktas est dos au mur avant d’affronter l’OL ce jeudi (21h). Pourtant, Giovanni van Bronckhorst ne vient pas en vaincu à Décines.

Les premiers mots de Giovanni van Bronckhorst et de son joueur Emirhan Topçu ont d’abord été pour Ankara et ses victimes d’une attaque terroriste mercredi après-midi. À l’heure où les affrontements entre supporters de l’OL et de Besiktas en 2017 accaparent l’actualité lyonnaise autour du match de ce jeudi soir (21h), en Turquie, on pleure plutôt ses morts. Toutefois, ce jeudi, il sera avant tout question de football (on l’espère…) au coup d’envoi donné à 21h pour cette troisième rencontre de Ligue Europa. Et le moins qu’on puisse dire, Besiktas a besoin de points. "Nous n'avons pas très bien commencé cette campagne, a déclaré le défenseur turc mercredi à Décines. Nous voulons changer cette mauvaise tendance et revenir d’ici avec des points."

Battus par l’Ajax et l’Eintracht Francfort, les Stambouliotes sont déjà dos au mur. Quand l’OL peut déjà valider a minima sa place dans les 24, les Turcs joueront eux pour garder cet espoir. "Nous jouons notre troisième match et nous avons commencé par deux défaites, ce sera un match difficile. Nous allons jouer contre une bonne équipe. L'OL est une bonne équipe, un bon rival. Nous essaierons d'obtenir un score positif."

"On a eu beaucoup de changements durant l'été"

Presque dans l’obligation de gagner, Besiktas ne devrait pas venir avec des velléités défensives en dépit de certaines absences. Ce n’est en tout cas pas le genre de la maison. Car, malgré son faux départ en Ligue Europa, la formation d’Istanbul pointe à la seconde place en championnat derrière Galatasaray, qu’il retrouvera lundi prochain. "Nous essaierons de garder le ballon et de nous procurer des occasions. Notre adversaire est dangereux dans les transitions offensives. Cette équipe a Fofana, Cherki, Lacazette, et on a des joueurs de ce profil aussi. C'est pourquoi nous devons garder le ballon."

Avec pas mal de changements dans l’équipe durant l’été, Giovanni van Bronckhorst a eu du mal à trouver la bonne alchimie. Ce serait désormais chose faite, à écouter l’entraîneur néerlandais. Prudence donc pour les Lyonnais