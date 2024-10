Le Sommer (OL) s’est posée la question de son avenir en Bleues

Eugénie Le Sommer lors de France – Colombie aux JO 2024 (Photo by CLAUDIO VILLA / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Vice-capitaine de l’équipe de France, Eugénie Le Sommer a marqué le coup après l’élimination des Jeux olympiques. Au point de repenser son avenir avec les Bleues.

Il y a quasiment trois mois jour pour jour, les Jeux olympiques 2024 débutaient pour l’équipe de France féminine. Une entrée en lice contre la Colombie du côté du Parc OL, première étape d’un parcours qui devait amener les Bleues vers une médaille olympique. Hervé Renard et ses joueuses avaient fixé cet objectif pour briser le plafond de verre de la sélection. Malheureusement, la réalité du terrain a rattrapé Eugénie Le Sommer et ses compatriotes.

L’élimination en quarts contre le Brésil a fait mal, a remis en question toute une génération. C’est notamment le cas de l’attaquante lyonnaise, revenue juste à temps pour disputer ces JO de Paris. "Je me suis demandé si cela valait le coup que je continue. Mais on m'a enlevé l'équipe de France pendant deux ans et je ne me voyais pas finir comme ça, a-t-elle avoué dans L’Équipe. J'ai envie de continuer à croire en ce titre. Si je n'y croyais pas, je ne serais pas revenue. Je n'abandonnerai pas."

"Après l'élimination, j'étais perdue"

Ayant vécu un début de saison tronqué avec l’OL en raison d’une petite alerte, Eugénie Le Sommer a bien été retenue par Laurent Bonadei pour ce premier rassemblement de la saison. Deux matchs amicaux au programme avec la Jamaïque et la Suisse, pour oublier l’échec olympique. "Les trois jours qui ont suivi notre élimination, c'était très dur. Je ne voulais même pas partir en vacances, j'étais perdue, je ne savais pas quoi faire. C'était comme si ma vie s'était arrêtée. Mais derrière, il faut réfléchir, se poser les bonnes questions, se vider la tête et repartir."

Ce premier rendez-vous international doit permettre de se remettre en scelle pour préparer au mieux l’Euro 2025 qui se profile. Certainement la dernière compétition en Bleues pour l’attaquante de 35 ans. "On mérite d'aller plus loin que ce quart de finale. On sait qu'on a le niveau pour aller au-delà, car on a battu toutes les grandes équipes. Mais, en compétition, il faut ce petit truc qu'on n'a pas encore eu. Il faut que chacune se remette en question et travaille dans l'intérêt du groupe. Il ne faut pas abandonner."

Une dernière occasion de remporter quelque chose collectivement et pourquoi pas d'atteindre la barre des 100 buts.