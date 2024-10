OL - Besiktas : compo probable, horaire, diffusion TV

Compo probable, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant le 3e match de la Ligue Europa entre l’OL et Besiktas.

Avant-match

OL - Besiktas, ce devrait être la garantie d’une ambiance surchauffée au Parc OL avec un stade comble après la fermeture des virages contre l’Olympiakos. Malheureusement, il n’y aura que 30 000 spectateurs ce jeudi à Décines pour ce troisième match de Ligue Europa, le deuxième à domicile. Sept ans après les incidents qui ont eu lieu lors de la dernière confrontation entre les deux clubs, la direction lyonnaise a préféré ne prendre aucun risque et a, d’elle-même, choisi de réduire la jauge contre Besiktas. La sécurité avant tout, mais l’absence d’un stade plein ne sera pas une excuse pour les joueurs de l’OL.

Après deux victoires en deux matchs, les hommes de Pierre Sage ont une occasion en or d’assurer leur présence dans les 24 en attendant d’essayer d'accrocher le top 8. C’est clairement l’objectif que les Lyonnais doivent se fixer après cette entame de campagne réussie et la dynamique actuelle ne pousse à espérer rien d’autre. En pleine bourre avec cinq victoires consécutives, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette restent sur un succès probant au Havre (0-4) et peuvent continuer sur cet élan avant de recevoir Auxerre pour les 15 ans des Lyon 1950. Pour ce rendez-vous contre Besiktas, Pierre Sage peut compter sur un effectif presque au complet.

Absents contre Le Havre, Nemanja Matic et Nicolas Tagliafico sont de nouveau opérationnels et postulent pour ce rendez-vous européen. Seul Mahamadou Diawara manquera à l'appel. En face, Besiktas avance déjà dos au mur face à l’OL avec deux défaites en deux matchs dans cette Ligue Europa. Pas le droit à l’erreur donc pour les Turcs qui ont un derby contre Galatasaray à préparer également lundi prochain. De quoi faire un peu l’impasse sur ce rendez-vous européen ?

À quelle heure se joue OL - Besiktas ?

Pour les matchs à 18h45, il ne faudra compter que sur les matchs à l’extérieur et les déplacements à Istanbul et Bakou. Pour le reste, tout se jouera à 21h. C’est donc à cette heure-ci que l’arbitre allemand Harm Osmers donnera le coup d’envoi d’OL - Besiktas. Le tout devant 30 000 spectateurs.

Sur quelle chaîne suivre OL - Besiktas ?

Comme à chaque sortie européenne lyonnaise, il faudra se brancher sur Canal Plus pour pouvoir observer ce troisième rendez-vous de l’OL en Ligue Europa. Pour les fidèles supporters rhodaniens, ce sera l’occasion d’entendre pour la première fois Clément Grenier dans son nouveau rôle de consultant. Le milieu de terrain officiera aux côtés de David Berger aux commentaires, tandis que Lauent Paganelli sera en bord de terrain.

La composition probable : Perri - Maitland-Niles, Caleta-Car, Niakhaté, Tagliafico - Veretout, Tolisso - Benrahma, Cherki, Fofana - Lacazette