Saïd Benrahma avec l’Algérie (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Les internationaux africains de l'OL seront concernés par la trêve internationale en novembre. Mata (Angola), Niakhaté (Sénégal), Nuamah (Ghana) et Benrahma (Algerie) ont été appelés.

A l'approche de la trêve internationale, de nombreuses sélections annoncent leur groupe pour le mois de novembre. C'est notamment le cas des équipes africaines qui ont dévoilé leur liste ce jeudi. Trois joueurs de l'Olympique lyonnais sont concernés : Clinton Mata (Angola), Moussa Niakhaté (Sénégal), Ernest Nuamah (Ghana) et Saïd Benrahma (Algerie).

Les quatre footballeurs évolueront avec leur pays dans le cadre des éliminatoires à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu entre décembre 2026 et janvier 2026.

Trois joueurs déjà qualifiés pour la CAN

Pour les deux défenseurs et le milieu offensif, il s'agira plutôt de matchs amicaux, puisqu'ils sont déjà qualifiés. Les Angolais sont pour l'instant sur un sans-faute, quatre victoires en quatre rencontres, et ils espèrent finir sur une bonne note cette campagne. Ils affronteront le Ghana (15/11) et le Soudan (18/11), pour tenter de terminer à la première place.

Les Sénégalais sont eux au coude-à-coude avec le Burkina Faso (10 points). Les deux formations s'affronteront le 14 novembre, ce qui donnera un premier indicateur pour le classement final. Ils recevront ensuite le Burundi le 19 pour conclure cette phase qualificative.

Les Algériens aussi ont réalisé un quatre sur quatre et possèdent cinq longueurs d'avance sur leur dauphin, la Guinée Équatoriale. Ce sera d'ailleurs le premier adversaire des Fennecs, le jeudi 14, avant qu'ils ne rencontrent le Libéria le dimanche 17.

Le Ghana au pied du mur

Enfin, les Ghanéens, qui se mesureront aux Angolais de Mata et au Niger le lundi 18 novembre, sont au bord du précipice. Avec seulement deux points, ils sont proches de passer à la trappe. Les Black Stars comptent cinq longueurs de retard sur les Soudanais (2es). Il leur faut donc deux succès, et espérer un faux pas de leur concurrent.