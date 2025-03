Van de Donk seule absente pour l'OL face au Bayern Munich

Souffrant d'une inflammation au pied depuis son dernier rassemblement avec les Pays-Bas, Daniëlle Van de Donk manquera le match Bayern Munich - OL.

Depuis lundi, les joueuses de l'OL ont pris leurs quartiers à Munich pour préparer leur quart de finale de Ligue des champions contre le Bayern. Après la large victoire contre Reims, les Fenottes arrivent avec le plein de confiance, même si la compétition reste d'un tout autre niveau que la Première Ligue. Toutefois, la course à un premier trophée sur le Vieux Continent depuis 2022 pousse l'OL à vouloir se surpasser, et ce, dès ce mardi en Bavière. Pour ce rendez-vous européen, Joe Montemurro peut compter sur un groupe presque au complet. Après avoir reposé certaines joueuses contre Reims, l'entraîneur australien retrouve Gilles, Svava, Majri ou encore Chawinga.

"Quelques jours supplémentaires l'aideront"

En revanche, toujours pas de trace de Daniëlle van de Donk. La joueuse offensive est sur le flanc depuis la trêve internationale. Elle avait contracté une blessure lors du premier match des Pays-Bas, courant février. Si elle a repris la course, elle est encore un peu juste pour reprendre la compétition. Le staff de l'OL ne veut de toute façon prendre aucun risque avec Van de Donk. "On a décidé de ne pas prendre Danielle Van de Donk avec nous. Elle se remet toujours de sa blessure (au pied) contractée en sélection. On aurait pu l'amener avec nous, mais on a préféré rester prudent. On pense que quelques jours supplémentaires l'aideront." Le derby, samedi, peut-il signer le retour de la Néerlandaise ? Réponse dans quelques jours.

Le groupe de l'OL : Benkarth, Belhadj, Endler – Bacha, Carpenter, Gilles, Huerta, Nelhage, Renard, Sombath, Svava, Tarciane – Däbritz, Damaris, Heaps (ex-Horan), Majri, Marozsan – Becho, Chawinga, Diani, Hegerberg, Le Sommer