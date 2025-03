Ligue 1 : l'OL désormais au défi du rebond

Ernest Nuamah et Moussa Niakhaté, joueurs de l’OL, à l’échauffement (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

Le coup sur la tête après le revers à Strasbourg (4-2) sera difficile à faire passer. Pour l'OL, la seule issue désormais consiste à battre Lille lors de la prochaine journée.

En ce dimanche matin, les joueurs de l'OL ont peut-être déjà jeté un coup d'œil au classement de la Ligue 1. Et imaginé qu'en cas de victoire à Strasbourg vendredi, ils pointeraient à la quatrième place, à une petite longueur de Marseille, encore battu samedi à Reims (3-1). Ils seraient même à deux unités de Monaco, le nouveau dauphin du PSG, qui file vers le titre.

Oui, mais voilà, la réalité est bien différente en ce 30 mars. Les hommes de Paulo Fonseca sont sixièmes, sous la pression de Lille (septième), qui affronte Lens à 20h45, et dorénavant à quatre points du podium. Rien de rédhibitoire, à sept journées du terme, mais disons que l'occasion était rêvée de marquer un grand coup dans la lutte pour l'Europe.

L'OL renvoyé à ses faiblesses

Le revers en Alsace (4-2) ne condamne en rien l'Olympique lyonnais, mais il marque un vrai coup d'arrêt alors que la dynamique était plutôt bonne depuis quelques semaines. Il renvoie surtout les coéquipiers de Corentin Tolisso à leurs faiblesses, à leurs manques, et dans cette lutte pour la Ligue des champions, cela est forcément préjudiciable.

Maintenant, les Rhodaniens n'ont pas vraiment l'intention d'abdiquer. Dès lundi, ils seront sur le pré pour préparer la réception du LOSC samedi 5 avril (21h05). Une confrontation plus que jamais cruciale pour les deux formations. "C'est une leçon à apprendre, mais on est toujours dans cette course difficile (pour l'Europe), et qui le sera jusqu'à la fin, rappelait Jorge Maciel. Pour le reste, nous devrons être plus exigeants et rigoureux pendant 100 minutes s'il faut."

Quelle réaction après ce revers ?

Au-delà des mots, c'est la capacité de réaction après la claque qu'il sera intéressant à analyser. L'OL a l'opportunité de se relever en enchaînant un autre choc dès la semaine suivante. Une chance qu'il doit absolument saisir. "On avait la possibilité de faire une bonne opération, mais ce n'est finalement pas le cas. Il reste sept journées, on ne doit pas baisser les bras, a encouragé Clinton Mata. Jusqu'à aujourd'hui, on avait fait de bonnes prestations et enchaîné des victoires. Nous devons rester positifs car tout va se décider à la fin."

L'Angolais, bien conscient que les Lyonnais ne sont pas décrochés, ne souhaite pas flageller l'équipe plus que cela. Néanmoins, la pression sur leurs épaules sera immense face aux protégés de Bruno Genesio. Ils sont quasiment condamnés à l'emporter pour entretenir l'espoir de retrouver la C1 la saison prochaine.

Souvent plus à l'aise dos au mur que lorsqu'il peut réaliser un gros coup, le club rhodanien va vivre une grosse quinzaine sous pression. Entre le duel face aux Lillois, et la double confrontation contre Manchester United, ce sera à quitte ou double pour l'OL.