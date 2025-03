S’il reste encore des places pour le déplacement à Manchester, les supporters de l’OL devraient être en nombre à Old Trafford. Petite subtilité, il faudra désormais à une autorisation de voyage électronique (ETA) pour voyager au Royaume-Uni.

La semaine ne commence pas sous les meilleurs auspices avec la défaite concédée (4-2) vendredi à Strasbourg. Néanmoins, l’OL n’a pas le temps de tergiverser dans sa course à l’Europe avec la réception de Lille, samedi (21h05). Un premier choc qui sera le préambule d’un mois d’avril intense avec notamment la double confrontation contre Manchester United. Les Lyonnais veulent plus que bien figurer, faisant de la Ligue Europa, un objectif assumé pour cette fin de saison. Après le match aller à Décines le jeudi 10 avril, les joueurs de Paulo Fonseca se rendront à Old Trafford, le 17 du mois.

Obligatoire à partir du 2 avril

Jouer sa qualification dans le "Théâtre des Rêves" a de quoi être excitant et les coéquipiers d’Alexandre Lacazette pourront compter sur de nombreux supporters. Si le prix pour se rendre à Manchester en a rebuté plus d’un, le parcage lyonnais sera malgré tout bien garni. Pour ceux qui feront le voyage jusque dans le nord de l’Angleterre, un nouveau papier est désormais exigé pour les trajets en avion et en train. En plus d’un passeport, les ressortissants de l’Union européenne et de la Suisse devront obligatoirement se procurer un visa numérique de courte durée. Cet ETA va entrer en vigueur à partir de ce mercredi 2 avril et les supporters lyonnais devront être en possession de ce titre pour pouvoir poser pied à terre sur le sol anglais.

Un coût qui va augmenter le 9 avril

La démarche pour obtenir l’ETA est plutôt simple et se fait rapidement en ligne. Pour cela, le voyageur doit se rendre sur le site officiel du gouvernement britannique ou l’application UK ETA. Les ressortissants peuvent entamer leur demande depuis le 5 mars dernier. La démarche consiste à remplir un formulaire en ligne, avec ses informations personnelles et celles de son passeport. Il faudra également fournir une photo d’identité récente. Pour les fans de l’OL qui n’auraient pas encore fait la démarche, l’heure tourne. Si la validation de l’ETA est plutôt rapide, le coût de ce visa numérique va augmenter dans les prochains jours, passant d’environ 12 à 19 euros à compter du 9 avril.