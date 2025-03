Après avoir assuré qu’il ne prévoyait rien pour ses supporters, l’OL a finalement fait machine arrière. Un package vol plus billet pour le match contre Old Trafford a été mis en ligne ces dernières heures.

Ce n’est peut-être pas le plus grand rendez-vous européen de l’OL dans son histoire. Cependant, pour la nouvelle génération de supporters qui n’a pas connu l’âge d’or lyonnais, la double confrontation contre Manchester United est certainement une grande première dont elle se souviendra longtemps. Le 10 mars prochain (21h), le Parc OL devrait afficher complet pour la venue de Red Devils en quart de finale aller de Ligue Europa. En sera-t-il de même pour le parcage lyonnais à Old Trafford une semaine plus tard ? L’emplacement réservé aux visiteurs dans le Théâtre des Rêves est assez important et il pourrait bien y avoir du monde pour pousser les joueurs de Paulo Fonseca.

Un déplacement à Manchester dans la journée

Certains ont déjà réservé billets d’avion et hôtel, mais restent encore dans l’attente de l’ouverture de la vente des places pour ce déplacement. Il faudra probablement jouer des coudes chez les abonnés et sympathisants même si le budget pour se rendre à Manchester est assez conséquent. Pour ceux qui étaient encore indécis et qui n’avaient encore rien réservé, l’OL a finalement choisi d’organiser un voyage vers le nord de l’Angleterre avec la mise en place d’un package vol aller-retour dans la journée + billets pour le match. Ce n’est pas pour toutes les bourses puisqu’il faut débourser la coquette somme de 765€. Pour ceux qui souhaitent sauter le pas, il convient d’envoyer un mail à l’adresse suivante : agence@ol-voyages.fr