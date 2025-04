Olympique-et-Lyonnais désormais sur Instagram, LinkedIn et Tiktok

Présent sur X et Youtube, avec "Tant qu’il y aura des gones", Olympique-et-Lyonnais a également rejoint trois nouveaux réseaux sociaux.

Olympique-et-Lyonnais.com a choisi de diversifier ses espaces de publications en ouvrant trois comptes sur les réseaux sociaux. Alors que notre site Internet et l’application permettent de lire nos (nombreux) articles, nous avons déjà un compte X rassemblant plus de 62 000 abonnés. Par ailleurs, tous les lundis, l’émission "Tant qu'il y aura des Gones" animée par notre journaliste Razik Brikh, entouré de ses fidèles consultants Nicolas Puydebois et Enzo Reale, est diffusée entre 19 h 00 et 20 h 00 sur Youtube, Twitch et à la télévision (Free, SFR, Bouygues).

Des extraits, des coulisses...

Afin de pouvoir être davantage accessible et visible, notre média indépendant a fait le choix de s’installer sur Tiktok, Linkedin et Instagram. Nous recevions lundi le directeur technique de l’OL Matthieu Louis-Jean qui a évoqué les dossiers brûlants entre Rhône et Saône. Les extraits les plus croustillants de l’émission sont d’ores et déjà disponibles sur Tiktok et Instagram. Parmi eux, la réaction de MLJ sur la rupture du partenariat entre l’OL et l’AS Saint-Priest.

Ci-dessous, une capture de notre page Tiktok.