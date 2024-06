OL - Mercato : 5 idées de recrues en défense centrale

La défense centrale sera un des chantiers de l'été à l'OL. Entre les départs attendus et le besoin de renforcer ce secteur de jeu, voici 5 idées de joueurs qui pourraient potentiellement remplir cet objectif.

Actuellement, six joueurs de l'Olympique lyonnais peuvent évoluer en défense centrale. Il y a bien sûr les titulaires, Jake O'Brien, nouvel international, et Duje Caleta-Car, mais aussi Clinton Mata qui a pu dépanner lors des rares absences de ces derniers. L'OL a également dans ses rangs Adryelson, débarqué de Botafogo à l'hiver 2024, ainsi que Dejan Lovren et Sinaly Diomandé. Sans oublier le retour à venir de Mamadou Sarr suite à son prêt à Molenbeek.

Pour Lovren et Diomandé, la donne est claire, ils ne sont pas dans les plans de Pierre Sage, qui ne les faisait pas jouer sur la deuxième partie de saison. Ils devraient donc quitter le Rhône sans trop de surprise cet été. Ensuite, reste l'interrogation Adryelson, qui n'a pas pu montrer ce de quoi il était capable, ayant disputé seulement 49 minutes en trois rencontres depuis son arrivée.

Ces données, en plus de l'impérieuse nécessité de renforcer un secteur de jeu, qui malgré la bonne surprise O'Brien et les globalement bonnes performances de Caleta-Car en 2024, a besoin d'être amélioré qualitativement en vue de la Ligue Europa, nous pousse à vous dresser une liste de cinq noms de potentielles recrues.

Ces footballeurs répondent à deux critères principaux : âgés entre 25 et 26 ans, arrivant donc dans leurs meilleures années, et évalués entre 5 et 10 millions, au vu des nombreux postes à combler cet été. Trois d'entre eux se trouvent dans des championnats particulièrement scrutés par les dirigeants rhodaniens, la France et la Belgique.

Emmanuel Agbadou (Reims)

Emmanuel Agbadou lors de l'amical Reims - Villarreal. (Photo by FRANCOIS NASCIMBENI / AFP)

Un peu de Ligue 1 pour commencer, avec un nom bien connu dans nos frontières, celui d'Emmanuel Agbadou. Lors de l'exercice 2023-2024, ce dernier a été une valeur sûre du Stade de Reims, malgré les hauts et les bas traversés par l'équipe. Titulaire indiscutable, il a joué 34 matchs toutes compétitions confondues (dont 31 dans le 11). Après une période 2022-2023, sa première en Champagne, contrastée, il a visiblement franchi un cap ces derniers mois.

Profil puissant du haut de son mètre 92, le droitier est capable de se fondre dans une charnière à deux ou à trois. A 26 ans, bientôt 27 le 17 juin, l'international ivoirien dispose désormais d'un solide jeu de passe, étant capable de se montrer actif avec le ballon. Il se révèle être aussi solide défensivement, avec en moyenne près de deux interceptions par affiche et plus de deux dribbles mis en échec.

Valorisé par l'Observatoire du football à cinq millions d'euros, il est néanmoins encore sous contrat pour trois ans avec les Rémois et possède un salaire estimé à 50 000 € par mois. Avec le départ de Yunis Abdelhamid, sa formation souhaite en faire un patron, mais l'argument de la coupe d'Europe pourrait aussi peser pour l'OL, d'autant plus que les Champenois doivent tourner la page Will Still avec la venue d'un nouveau coach pour un changement de projet.

Jordan Torunarigha (La Gantoise)

Jordan Torunarigha, joueur de La Gantoise (Photo by VIRGINIE LEFOUR / Belga / AFP)

Partons maintenant en D1 belge, avec un club que l'Olympique lyonnais connaît très bien : La Gantoise. En janvier dernier, Malick Fofana et Gift Orban ont tous les deux ralliés Décines depuis la formation basée à Gand. Un nouveau transfert entre les deux institutions est-il possible cet été ? En tout cas, l'équipe flandrienne dispose de bons éléments dans son effectif, dont Jordan Torunarigha, défenseur central de 26 ans.

Après le Hertha Berlin, le gaucher a rejoint La Gent en juillet 2022. Il s'y est très rapidement imposé comme titulaire, cumulant 104 parties en deux saisons toutes compétitions confondues. Un nombre qui aurait dû être plus important encore sans plusieurs pépins physiques, dont une blessure à la malléole l'ayant handicapé au début de l'année.

Joueur très complet, il est doté d'une bonne lecture du jeu, et sait faire progresser la balle par des courses ou des passes. Il n'hésite pas à intervenir loin dans le camp adverse si l'action le permet, sa puissance faisant le reste (1m91). Pour un Pierre Sage cherchant à faire jouer haut son bloc, il peut être une excellente solution. Autre atout, son bail se conclut en 2025, et Transfermarkt estime sa valeur à 5M €.

Carlos Cuesta (Genk)

Carlos Cuesta, joueur de Genk (Photo by Johan Eyckens / BELGA / AFP)

En Belgique toujours, parlons de Carlos Cuesta, footballeur de 25 ans au KRC Genk. Le Colombien est arrivé en Jupiler Pro League en 2019, et depuis, il s'est révélé être indispensable. En 2023-2024, le droitier a joué 42 rencontres, toutes comme titulaire.

Son profil est davantage offensif, puisqu'il dispose d'une bonne faculté à faire avancer le cuir soit par une transmission pour un coéquipier (il a un jeu long assez précis), ou directement par la conduite en gagnant des mètres. Il est habitué à jouer assez loin de son but. En revanche, il est amené à être beaucoup sanctionné, récoltant par exemple onze cartons jaunes au total cette saison.

Son prix tournerait autour des six millions d'euros, avec un contrat courant jusqu'à 2026, sachant que le club de la province de Limbourg ne disputera aucune coupe d'Europe en 2024-2025.

Jaka Bijol (Udinese)

Jaka Bijol, à gauche, avec la Slovénie (Photo by Jure Makovec / AFP)

L'OL n'a que peu l'habitude de recruter en Italie, mais nous avons tout de même relevé le nom de Jaka Bijol, Slovène de 25 ans portant les couleurs de l'Udinese. Droitier, il a découvert le Calcio en 2022 en provenance du CSKA Moscou. Membre important de la charnière central du dernier 15e de Serie A, il a pris part à 56 matchs en deux ans, étant surtout éloigné des terrains entre décembre 2023 et mars 2024 pour une fracture au pied.

Visiblement totalement remis, ce grand gabarit (1m90) a enchaîné les titularisations sur la fin du championnat. Son style de jeu est bien plus défensif que les deux premiers, puisque ses qualités s'expriment avant tout sans le cuir, lorsqu'il faut tacler, dégager ou contrer un adversaire. Il réussit aussi très bien dans les duels aériens. Il est en revanche nettement moins proactif avec le ballon, ce qui peut être une contrainte selon les principes que souhaite inculquer Pierre Sage.

Il est lié à l'Udinese jusqu'en 2027, et l'Observatoire du football estime que le montant de son transfert serait de 10M €, pour un salaire mensuel actuellement à 67 000 euros. Il a pour lui une grande expérience internationale. Bijol compte en effet 49 sélections avec la Slovénie, dont il a été le capitaine dernièrement face à l'Arménie. Il participera à l'Euro.

Saul Coco (Las Palmas)

Saul Coco, joueur de Las Palmas (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Enfin, direction l'Espagne pour finir. Saul Coco est un élément majeur de Las Palmas depuis 2021. En 2023-2024, il a été utilisé par son entraîneur à 30 reprises en Liga, sachant qu'il a aussi été convoqué pour la Coupe d'Afrique des Nations en janvier avec la Guinée Équatoriale.

Joueur de la génération 1999 culminant à 1m87, il brille surtout par son sens du devoir. Un garçon solide jouant sur ses qualités. Il a s'applique globalement à relancer en direction de ses partenaires les plus proches, sans prendre de risque, lançant le soin aux autres de faire progresser la balle. Il faut dire aussi que son équipe, promue, ne fait pas partie du cador du championnat. Elle est tout de même parvenue à se maintenir (16e), en partie grâce à son arrière-garde, dont le droitier est un cadre. Le club de Gran Canaria a même possédé sur la phase aller la deuxième meilleure défense (17 buts encaissés), avant de connaître un passage plus délicat.

Sa situation contractuelle est par ailleurs intéressante, puisqu'il ne lui reste plus qu'un an de contrat à Las Palmas. L'axial droit est valorisé à 5M €, et son salaire serait de 14 000 euros par mois.