L'OL a bouclé ses deux grosses ventes et attend la DNCG

La semaine prochaine, l'OL aura rendez-vous avec la DNCG. Comme prévu, il a avant cela conclu officiellement deux grosses ventes d'actifs.

On ne pourra pas reprocher à John Textor de ne pas faire ce qu'il dit. Cela fait plusieurs mois maintenant que le propriétaire de l'OL a annoncé son intention de concentrer le club uniquement sur le football masculin. Il a pour cela vendu la section féminine à Michele Kang en février dernier. L'Américain s'est aussi séparé de deux gros actifs, l'Arena et Seattle Reign (ex-OL Reign).

La salle dédiée aux spectacles et aux matchs de basket a été cédée à Jean-Michel Aulas, via Holnest, et à un groupe d'investisseurs locaux. La franchise évoluant dans le championnat des États-Unis est elle revenue à un consortium comprenant les patrons des Seattle Sounders et du groupe Carlyle. Ces ventes ont été officialisées respectivement mercredi 12 et lundi 17 juin. A voir si ces choix seront payants à l'avenir, mais à court terme, ils ont permis à l'Olympique lyonnais d'économiser quelques millions d'euros et de faire rentrer un peu d'argent dans les caisses.

Un passage plus facile que l'année passée

Désormais délesté de ces projets, le club rhodanien est accaparé par autre objectif, la DNCG. Un rendez-vous avec le gendarme financier du foot français l'attend la semaine prochaine, après que l'échéance du 12 juin a été repoussée, justement pour lui laisser le temps de boucler ses cessions. La date de son prochain passage n'est pas encore connue, mais il interviendra avant la fin du mois, probablement entre le 24 et le 28 juin. Cette année, contrairement à 2023, il ne devrait pas être gêné dans ses manœuvres estivales. Mais l'OL ne pourra de toute façon pas faire de folie lors de ce mercato, malgré les nombreux postes à pourvoir et le besoin de se renforcer.