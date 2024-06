OL - Mercato : quels profils faut-il viser ?

Avec plusieurs départs à venir, l'OL doit faire un bon mercato pour être compétitif, lors de la saison à venir.

D'une lutte pour le maintien à une 6e place, et une qualification en Ligue Europa. L'Olympique lyonnais a vécu 9 vies, en une seule année. Avec une telle fin de saison, le mercato peut être abordé de manière sereine. Même si le club prend contact avec plusieurs joueurs, il faudra également être sûr des départs. Par exemple, si Mikautadze choisit l'OL, son temps de jeu ne sera pas le même si Lacazette reste, ou s'il part. Plusieurs profils sont cités dans les médias, et il sera intéressant d'observer l'approche prise, pour constituer l'effectif de 2024-2025.

Les profils offensifs

Dans le secteur offensif, le nom de Georges Mikautadze est l'un des plus cités à l'OL. Un attaquant efficace et adroit devant le but. Avec le FC Metz, il a inscrit 13 buts en 20 matchs lors de la saison 2023-2024. Faut-il donc recruter un attaquant mobile et clinique devant le but ? Ou bien un attaquant qui sert de point de fixation, capable de jouer en pivot ? Les intentions ne sont pas encore claires, et Nicolas Puydebois compare avec le profil de Lacazette dans Tant qu'il y aura des Gones : "C'est vrai que Alexandre Lacazette, c'était plus un joueur de surface, de ballon, qui venait les chercher. Ce n'était pas un vrai point de fixation. Il pesait sur une défense grâce à sa mobilité". Thijs Dallinga, le buteur de Toulouse, serait également une possibilité selon certains échos. Lors de la saison 2023-2024, le Néerlandais a inscrit 14 buts en 33 matchs de Ligue 1.

Les profils défensifs

Avec le départ d'Henrique, l'OL devrait normalement compter sur la venue d'Abner, défenseur du Betis Séville. Dans les rumeurs, Lilian Brassier (Brest) et Gabriel Suazo (Toulouse) sont mentionnés. L'incertitude sur les départs à venir pèse également. Jake O'Brien pourrait partir en cas de belle offre. En outre, il ne reste plus qu'une année de contrat à Tagliafico, dans le viseur de la Roma.

Au milieu de terrain, Matić doit être épaulé avec du renfort, ce qui est indispensable selon Nicolas Puydebois : "Il nous faut cette sentinelle, Matić ne pourra pas faire toute la saison complète et jouer 3 compétitions. Il va falloir du turnover à ce poste-là". Dans ce sens, l'OL s'intéresse à Wilfred Ndidi, en fin de contrat avec Leicester City. Le Nigérian est en fin de contrat, et est un joueur complet défensivement. Comme lors du mercato hivernal de janvier 2024, l'OL va devoir recruter intelligemment pour être compétitif sur tous les tableaux.