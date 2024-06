Un mois après la fin du championnat de France, la commission de discipline continue de sanctionner. Jeudi soir, elle a suspendu pour deux matchs fermes des supporters de l’OL qui avaient fait usage d’engins pyrotechniques lors de la réception de Strasbourg.

Les regards sont déjà tournés vers la reprise de l’entraînement et du championnat avec le calendrier de la Ligue 1 dévoilé ce vendredi, pourtant la commission de discipline de la LFP a encore du travail avec la saison écoulée. Jeudi soir, elle s’est de nouveau réunie pour traiter certains dossiers concernant notamment le barrage entre le FC Metz et Saint-Etienne, mais aussi la dernière journée de Ligue 1. Un mois après le coup de sifflet final de la saison 2023-2024, la commission est revenue sur les incidents qui ont éclaté lors de la rencontre entre l’OL et Strasbourg à Décines. Elle a décidé de sanctionner des supporters lyonnais pour l’usage d’engins pyrotechniques au cours de cette 34e et dernière journée.

Suspendus avec leur club et non de stade

Est-ce dans l’euphorie d’une qualification inespérée en Coupe d’Europe ou tout simplement une envie soudaine qui a poussé ces supporters à utiliser ces engins interdits sauf autorisation ponctuelle donnée par la Ligue ? Quoi qu’il en soit, la commission de discipline a suspendu pour deux matchs fermes ces individus possédant une licence FFF. Comme pour Alexandre Lacazette suspendu pour la première journée de l’OL en Ligue 1, la reprise en district ou en Ligue avec leur club attendra pour ces Lyonnais.