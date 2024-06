Ayant tenté l’aventure en Australie après son départ de l’OL, Damien Da Silva est de retour en France. Le défenseur retrouvera Clermont en Ligue 2, onze ans après son premier passage en Auvergne.

Il avait choisi de tenter une expérience à l’étranger avant la fin de sa carrière. En manque de temps de jeu à l’OL lors de la saison 2022-2023, Damien Da Silva avait été libéré par le club lyonnais en janvier 2023 pour trouver un nouveau point de chute. Le défenseur français avait mis les voiles vers l’Australie et le club de Melbourne Victory. Dans l’hémisphère sud, Da Silva a retrouvé le goût du rythme avec 42 matchs disputés, mais l’aventure australienne n’est pas allée plus loin que le contrat signé il y a dix-huit mois. Un an et demi après son départ de l’OL, Damien Da Silva est de retour en France à 36 ans. Il ne retrouvera malgré tout pas la Ligue 1 puisque c’est avec un club de Ligue 2 qu’il s’est engagé pour une saison.

Il a déjà connu la Ligue 2 avec Clermont

Ce vendredi, le Clermont Foot 63 a annoncé la signature pour un an de l’ancien Caennais qui ne débarque pas en terres inconnues. Il y a onze ans, Da Silva avait déjà évolué en Ligue 2 avec Clermont avant de rejoindre Caen où il s’est forgé une réputation de solide central du championnat de France. À 36 ans et après une expérience réussie à l’étranger, l’ancien Lyonnais espère pouvoir aider le club auvergnat à remonter en Ligue 1 après sa relégation à l’issue de l’exercice 2023-2024 comme il l’a déclaré au moment de sa signature. "Je viens ici pour aider les jeunes du groupe et apporter l’expérience accumulée après mon premier passage au club. Les attentes sont importantes, personnellement, je me fixe comme objectif d’aider le club à retrouver la Ligue 1. C’est un beau challenge pour moi, c’est aussi l’une des raisons qui font que je suis ici aujourd’hui."