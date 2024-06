Jeudi, le Danemark affrontait l’Angleterre dans le cadre de la 2e journée du groupe C de l’Euro 2024. Joachim Andersen a réalisé une prestation convaincante, ce qui a permis à son équipe de faire match nul (1-1).

Après avoir été mis en échec (1-1) par la Slovénie lors de sa première rencontre à l’Euro 2024, le Danemark a bien réagi. En effet, jeudi, les coéquipiers de Joachim Andersen, ancien de la maison OL, étaient opposés à l’Angleterre. Largement favoris de la poule C, les Three Lions s’étaient imposés 1-0 contre la Serbie dimanche dernier. Cependant, les joueurs de Gareth Southgate ne sont pas parvenus à enchaîner deux victoires d’affilée. D’abord menés dès la 18ᵉ minute à la suite d’un but de Harry Kane (Bayern Munich), les Danois sont rapidement revenus au score. Morten Hjulmand (Sporting Portugal) a égalisé d’une superbe frappe en dehors de la surface, à la 34e minute.

L'ancien central de l'OL en patron

Recrue la plus chère de l'histoire de l'OL pour encore quelques jours, Joachim Andersen a été titularisé dans une défense à trois, aux côtés de Jonas Vestergaard (Leicester) et Andreas Christensen (Barcelone). Après l'égalisation, les Rouges et Blancs ont bien défendu, et auraient même pu remporter la rencontre avec un peu plus d’efficacité. L’ancien défenseur de l’Olympique lyonnais a accompli un match solide. L’homme de 28 ans a remporté 75 % de ses duels (6/8). Soit le meilleur ratio de toute la défense des Dynamites danoises. La sélection de Kasper Hjulmand retrouvera la Serbie mardi prochain. Dans l’optique de se qualifier pour les huitièmes de finale.

À noter que depuis 2021, le natif de Frederiksberg évolue à Crystal Palace. Un club que John Textor connait bien puisque l'Américain dispose de parts au sein des Eagles. En Premier League cette saison, le numéro 16 londonien a disputé les 38 affiches avec sa formation, le tout, en étant titulaire à chaque fois et jouit d'une belle cote. Cela pourrait faire les affaire de l'OL qui garde un intéressement (12,5 %) sur une potentielle plus-value.