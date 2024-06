Arrivé cet hiver sous forme de prêt en provenance de Nottingham Forest, Orel Mangala va signer définitivement à l’Olympique lyonnais. Les dirigeants rhodaniens seraient sur le point de lever son option d’achat.

Orel Mangala va prochainement s’engager officiellement à l’OL. Une transaction prévisible, quand on sait que le prêt payant du milieu de terrain a coûté près de 11,7 millions d’euros au club rhodanien, pour seulement six mois. Selon The Telegraph, la levée de l'option d'achat serait imminente pour finaliser la vente de l’international belge. Le club de John Textor devra donc dépenser environ 17,5 millions d’euros, soit le montant de l’option. Une somme loin d'être anodine, surtout quand on sait qu’un autre joueur de Forest devrait prochainement atterrir à Lyon. En effet, Moussa Niakhaté pourrait coûter plus de 30 millions d’euros au board rhodanien.

Un départ dès cet été envisagé

Si l’OL devrait recruter définitivement Orel Mangala, le natif de Bruxelles (Belgique) pourrait déjà s’en aller. Après six mois limités par des blessures, l’ancien du VfB Stuttgart n’a pas forcément convaincu. Un transfert lors de ce mercato estival n’est pas exclu. Ainsi, l’avenir du footballeur resterait ouvert et indécis, lui qui veut se décider seulement après l’Euro 2024. D’ailleurs, le Diable Rouge va affronter la France, dans un huitième de finale qui risque d’être électrique. Mangala aura sûrement l’occasion de rentrer en jeu, lui qui a perdu sa place de titulaire dans ce début de compétition.