OL : quelques détails à régler pour Sage avant la reprise

Désormais titulaire du BEPF, Pierre Sage va pouvoir entraîner sans contrainte. L’entraîneur de l’OL attend maintenant de prolonger son contrat, ce qui devrait intervenir avant la reprise.

Ce fut un jeudi faste pour l’OL. En l’espace de 24h, les bonnes nouvelles se sont enchaînées entre Rhône et Saône et il y a bien longtemps qu’une journée n’avait pas connu un tel succès. Le club a réussi à passer entre les mailles du filet de la DNCG, va bientôt signer sa première recrue et a vu son entraîneur officiellement diplômé. L’obtention du BEFP de Pierre Sage fut d’ailleurs le premier élément positif de ce 27 juin 2024, même si cela ne faisait pas vraiment de doutes. Mais cette fois, c’est acté, l’OL n’aura plus à payer d’amendes et Sage possède désormais le diplôme le plus élevé en matière de coaching en France. Tout est bien qui finit bien. Place à présent au terrain avec la reprise le 5 juillet à Décines.

La composition du nouveau staff à valider

D’ici là, l’OL devrait officialiser la prolongation de contrat de Pierre Sage. Cette dernière était suspendue à l’obtention du BEPF même si certains détails sont encore en discussion, comme les deux années de contrat et la composition du staff. Avec les départs de Jérémie Bréchet et Antonin Da Fonseca, l’entraîneur lyonnais a vu deux membres de sa garde rapprochée mettre les voiles. Il faut donc les remplacer et les discussions se poursuivent notamment pour l’arrivée des deux Portugais, Jorge Maciel et Rui Lemos, tout comme les prolongations de Damien Della Santa et Jamal Alioui, adjoints depuis janvier dernier. Le dénouement devrait avoir lieu avant le 5 juillet afin que tout le monde puisse travailler dans la sérénité.