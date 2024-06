L’OL officialise les départs dans le staff de Bréchet et Da Fonseca

Jérémie Bréchet et les joueurs de l’OL à l’échauffement (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Ce jeudi, l’OL a officialisé les départs du club de Jérémie Bréchet et Antonin Da Fonseca. Les deux membres du staff de Pierre Sage devraient rejoindre Bruno Génésio au LOSC.

C’est officiellement la fin de l’aventure à l’OL pour Jérémie Bréchet et Antonin Da Fonseca. Déjà publiée dans les médias il y a plus d'une dizaine de jours, la nouvelle a été communiquée par le club rhodanien ce jeudi 27 juin. Les deux hommes devraient logiquement rejoindre Bruno Génésio à Lille. L’ancien entraîneur des Gones, en poste entre décembre 2015 et juin 2019, a pioché dans ses anciennes connaissances pour constituer son nouveau staff. Au LOSC, Jérémie Bréchet arriverait en tant qu’adjoint du coach, et Antonin Da Fonseca en tant que préparateur physique. D’ailleurs, Vincent Ponsot avait proposé il y a quelques semaines le poste de coach de l’OL féminin, selon nos informations, au futur bras droit des Dogues. Celui-ci avait décliné la suggestion.

Un staff à reconstruire

Après ce double départ, Pierre Sage perd deux de ses hommes. Le tout nouveau diplômé du BEPF va donc devoir renforcer son personnel cet été. D’ailleurs, de nouveaux techniciens pourraient débarquer entre Rhône et Saône. Jorge Maciel, ancien entraîneur du Valenciennes FC, et Rui Lemos, préparateur physique, seraient ciblés par le club de John Textor. À noter que Rémy Vercoutre est sous contrat, comme nous le révélions récemment, jusqu’en 2026 au poste d’entraîneur des gardiens.