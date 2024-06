OL - D1 : Aulas annonce des changements pour les play-offs

Suite à certaines critiques, notamment du côté de l’OL, Jean-Michel Aulas, futur président de la Ligue féminine, a annoncé des changements dans la formule du championnat et l’attribution des places européennes.

Elle ne sera plus là à la rentrée, mais Sonia Bompastor n’avait pas manqué de montrer tout son mécontentement sur la nouvelle formule instaurée en France pour apporter du suspense en D1. L’ancienne coach de l’OL avait pesté sur la mise en place de play-offs, mais surtout sur la remise en cause de toute la saison régulière avec l’absence de qualification européenne. En finissant premières avec onze points d’avance sur le PSG, les Fenottes n’étaient pas assurées d’être championnes, mais surtout en Ligue des champions la saison prochaine.

Fort heureusement, les coéquipières de Wendie Renard ont accroché un 16e titre à leur palmarès et seront en coupe d’Europe. Toutefois, ces critiques ont donné lieu à des discussions à l’intérieur de la FFF avec la création de la Ligue féminine de football professionnel. "On doit reconnaître qu’on a loupé une chose. À partir de l’année prochaine, la participation en Ligue des champions ne sera plus liée aux résultats des playoffs, a annoncé Jean-Michel Aulas dans Ouest-France. Les meilleures équipes du championnat régulier, donc les trois premières, participeront à la Ligue des champions. Les playoffs seront toujours d’actualité pour déterminer le vainqueur du championnat de France."

Des matchs le samedi soir désormais ?

Dans son désir d’attractivité et de suspense, la Ligue féminine présidée par Aulas cherche donc la bonne formule afin de pousser tous les clubs vers le haut. La nouvelle formule devrait encore voir fleurir quelques critiques, mais l’ancien président de l’OL assure que la volonté reste le développement du football féminin en France. De ce fait, une demande a été faite à Canal Plus concernant les cases horaires et notamment celle du dimanche soir. Le désir de la Ligue serait de deux matchs diffusés le vendredi et le samedi soir, car "il y a beaucoup de concurrence avec le Top 14 et la Ligue 1. On n’a pas encore de réponse officielle, mais c’est en bonne voie. J’ai bon espoir que cela se fasse."