JO 2024 : être porte-drapeau "serait un honneur" pour Renard (OL)

Présente ce mercredi aux côtés d’Alexandre Lacazette, Wendie Renard a forcément dû répondre à la question du porte-drapeau, elle la candidate. La capitaine de l’OL estime que cet honneur "ne se refuse pas".

Dans moins d’un mois, les équipes de France de foot auront déjà entamé leur tournoi olympique. Les Bleuets affronteront les États-Unis le 24 juillet à Marseille. Les Bleues ont, elles, rendez-vous à Décines pour se frotter à la Colombie le 25 juillet. Un moment forcément attendu par Wendie Renard qui retrouvera le Parc OL avec le brassard de capitaine. Sera-t-elle aussi porte-drapeau de la délégation française le lendemain à Paris ?

La Lyonnaise fait partie des candidates pour tenir ce rôle. Elle assure que "ce serait une fierté pour moi et cela ne se refuse pas". En compétition avec Estelle Mossely ou encore Mélina Robert-Michon, Wendie Renard n'a pas encore remporté les suffrages pour guider toute une nation le 26 juillet prochain. "C'est aux athlètes de voter et si j'ai l'honneur de l'être, ce sera avec grand plaisir, a-t-elle déclaré en conférence. Les JO, on est tous ensemble et on veut tous rapporter le maximum de médaille pour notre pays. Ce serait un honneur et une fierté."

Réponse finale le 12 juillet

Malgré un match de poule la veille, la capitaine assure que "les choses sont claires depuis le début avec la FFF et le sélectionneur". Présentes aux côtés d’Alexandre Lacazette mercredi, Wendie Renard a pu compter sur le soutien de son compère lyonnais. Tout heureux de retrouver Clairefontaine, sept ans plus tard, Lacazette estime que ce "serait mérité pour sa carrière en club et en équipe de France." Il ne reste plus qu’à attendre la décision finale, rendue le 12 juillet par le CNOSF.