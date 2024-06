JO 2024 : Wendie Renard est candidate pour être porte-drapeau

Wendie Renard fait partie des 14 noms sélectionnés pour prétendre au poste de porte-drapeau, à la cérémonie d'ouverture des JO 2024, le 26 juillet.

Ce jeudi 13 juin, David Lappartient, président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), a dévoilé les 14 noms remontés par les fédérations pour être porte-drapeau aux Jeux olympiques. 6 hommes et 8 femmes et parmi ces noms, celui de la capitaine de l'OL féminin : Wendie Renard. Sur les 14 personnes, un homme et une femme vont être choisis, après un vote (en un tour) des athlètes sélectionnés. Pour chaque sport, les fédérations ont pu proposer 2 noms maximum, ou ne pas en soumettre du tout. Les porte-drapeaux sélectionnés vont être révélés le 12 juillet. Hervé Renard, sélectionneur des Bleues, validait déjà en mars l'idée de la défenseure en porte-drapeau : "Elle mériterait surtout, pour son immense carrière en équipe de France, d'aller chercher quelque chose. Je serais tellement heureux pour elle. Elle le mérite, mais ça c'est des souhaits personnels".

Pour être candidat, il y avait certaines conditions : avoir déjà participé aux JO, incarner les valeurs de l'olympisme et de n'avoir jamais été porte-drapeau entre autres.

La liste complète