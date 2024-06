OL - Mercato : Abner serait à Lyon pour finaliser son transfert

Abner lors de Real Sociedad – Real Betis (Photo by ANDER GILLENEA / AFP)

Annoncé à l’Olympique lyonnais depuis plusieurs mois, Abner se serait rendu à Lyon pour conclure les derniers détails de son contrat. Les dirigeants rhodaniens devraient dépenser 8 millions d’euros pour le latéral gauche.

Actuellement, Abner se trouverait en France, et plus particulièrement à Lyon. Le Brésilien aurait quitté son pays natal, où il était en vacances, pour rejoindre la capitale des Gaules. Selon le média Diario de Sevilla, le joueur du Real Betis finaliserait sa signature à l’OL. Conclu depuis mi-mars, l’accord entre les deux clubs tournerait aux alentours de huit millions d’euros, et devrait prochainement être officialisé. En effet, le défenseur rejoindrait l’effectif de Pierre Sage avant la reprise prévue le 5 juillet. Cela permettrait à l’homme de 24 ans de réaliser l’intégralité de la préparation lyonnaise.

Le successeur probable d’Henrique

Il y a quelques jours, l’Olympique lyonnais a officialisé le départ d’Henrique. Ainsi, Abner devrait sans doute prendre son rôle de doublure. D’ailleurs, le gaucher était déjà remplaçant la plupart du temps au Betis Séville. La saison passée, le suppléant de Juan Miranda a été titularisé à 15 reprises en Liga. Manuel Pellegrini l’a plutôt utilisé en Ligue Europa (5 apparitions en 6 rencontres). Une compétition que la formation de John Textor jouera l’exercice prochain. Statistiquement, les chiffres du numéro 20 sévillan ne sont pas flamboyants non plus. Toutes compétitions confondues, le natif de Presidente Prudente (Brésil) comptabilise seulement deux passes décisives. À noter que son ex-club brésilien, l'Atlético Paranaense, recevra 50 % de l'indemnité du transfert, soit quatre millions d'euros.