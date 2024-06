CONTENU SPONSORISÉ

Mon Petit Placement simplifie l'investissement financier en le rendant simple et accessible à tous. Profitez de conseils adaptés, d'une sélection de produits ciblés et d'une application intuitive pour gérer vos investissements en toute autonomie.

En cette période de grande visibilité pour la France sur la scène sportive mondiale, quoi de mieux que de soutenir l'économie nationale ?

"Grâce à ce portefeuille, les Français peuvent placer leurs économies avec la garantie de soutenir des entreprises françaises tout en diversifiant leurs investissements." — Thomas Perret, Fondateur de Mon Petit Placement

Le portefeuille Cocorico de Mon Petit Placement, c’est le placement idéal pour soutenir des entreprises françaises, emblématiques comme Stef, Samse, Catana, Bénéteau, Synergie et Jacquet. Avec sa performance historique de 13,4% nette annualisée sur 30 ans, il dépasse largement les 7,4% de l'indice CAC Mid & Small*. Une belle manière d’investir votre épargne tout en participant à l'économie nationale !



Cerise sur le gâteau ? Vous pouvez commencer à investir dès 300€ seulement !

Résolument engagée dans la pédagogie financière, l’équipe Mon Petit Placement facilite l’accès à l’investissement grâce à :

• Pas de jargons !

• Un modèle de rémunération transparent construit sur le partage des performances et les retraits sans frais

• La possibilité de choisir gratuitement le mode de gestion,

• La rapidité de souscription

• La liquidité des fonds placés

• Une disponibilité 7j/7

Concrètement, ça se passe comment ?

1. Rendez-vous sur monpetitplacement.fr

2. Cliquez sur “Je démarre” et complétez le formulaire en moins de 10 minutes, pour que l’équipe de Mon Petit Placement te propose une stratégie d’investissement adaptée

3. Recevez votre conseil gratuitement et sans engagement. Si vous avez des questions, vous pouvez peux leur poser via téléphone ou sur leur chat

4. Si votre conseil vous te convient, il ne vous reste plus qu’à valider votre compte !

Vous pouvez suivre votre placement en ligne via votre espace client

Offre inédite pour commencer

Réduction de 30% sur vos commissions à la performance la première année en s'inscrivant avec le code OL30

*Source : Independance AM au 17 juin 2024. Performances nettes des frais de gestion de la société de gestion Independance AM. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et investir sur une assurance-vie en unités de compte comporte des risques en perte de capital.

Mon Petit Placement – 59 rue de l’Abondance – 69003 Lyon – France – Société par actions simplifiée au capital de 15 872€ – Courtier COA, COBSP, adhérent de l’ANACOFI COURTAGE – Immatriculée à l’Orias sous le numéro 17005501, http://www.orias.fr/ – RCS de Lyon n°831051453. Mon Petit Placement propose des investissements en assurance vie en unités de comptes et en fonds euros.